76 bin kişilik statta Milli Takımı 106 taraftar izledi!

A Milli Futbol Takımı, eylül ve ekim aylarında oynayacağı 2014 Dünya Kupası grup eleme maçları hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Gana ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan milliler, ikinci yarıda gelen 2 gole engel olamayınca beraberliğe razı oldu.

Maçta izleyici sayısının az olması da dikkati çekti.

76 bin kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma için yalnızca 106 bilet satıldığı öğrenildi.

Bu rakam maça akredite olan gazeteci sayısının bile gerisinde kaldı.