750 milyar Euro’luk anlaşmanın arka planı: 'Tutumlu dörtlü' taviz kopardı, zordaki ülkelere verilecek hibe azaltıldı

AB liderleri 4 gün süren zirvenin sonunda birliğin geleceği için kritik önem taşıyan 750 milyar Euro’luk Koronvirüs desteği paketinde nihayet anlaşmaya vardı. Paket, Koronavirüs’ten etkilenen Avrupa ülkelerinin kendi başlarının çaresine bakması yerine AB tarafından desteklenmesini öngörüyor.

Hollanda, İsveç, Danimarka ve Avusturya, Koronavirüs’ten en çok etkilenen İtalya, İspanya gibi ülkelere verilecek desteğin hibenin azaltılmasını istiyordu. Akdeniz ülkeleri ise kamu borcunun zaten çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, salgınla kendi başlarına mücadele edecek güçlerinin olmadığı gerekçesiyle bunu reddediyordu.

Anlaşmaya varılan paket, AB’nin üye ülkelere 390 milyar Euro hibe, 360 milyar Euro da kredi imkanı sağlamasını öngörüyor. “Tutumlu dörtlü” olarak adlandırılan Hollanda, İsveç, Danimarka ve Avusturya, AB’nin öngördüğü ilk paketteki 500 milyar Euro’luk hibenin 350 milyor Euro’ya indirilmesini istemişti. Ortaya çıkan anlaşma, “tutumlu dörtlü”ye taviz verildiğini gösteriyor.

Hollanda, İsveç, Danimarka ve Avusturya’nın aldığı tek taviz, hibe tutarındaki indirim değil, aynı zamanda bu ülkeler AB bütçesine yaptıkları katkı karşılığında daha fazla geri ödeme de alacaklar.

Bu kadar da değil… Hibe ve krediler karşılığında üye ülkelerden reform isteyenlerin istediği bir ölçüde oldu: AB liderleri, ilan ettiği reformları uygulamayan üye ülkelere para aktarılmasını durdurarak konuyu diğer üyelerin tartışmasına açma imkanı da kazandılar. Hibe ve kredilerin reform şartına bağlanmasına özellikle, demokrasi ve insan hakları konusunda geri gitmekle suçlanan Macaristan ve Polonya karşı çıkıyordu… Buna karşılık Polonya, AB üyeleri için getirilen 2050’ye kadar kömürden enerji üretimini bırakma kuralından muaf tutuldu.

BBC’nin haberine göre Pazartesi günü masaya yumruk vuran Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tarafları görüşmeleri terk etmekle tehdit etmişti.

Dördüncü gün süren zirvenin 2000 yılında yapılan ve 5 gün süren zirveden bu yanaki en uzun AB liderler zirvesi olduğu belirtiliyor.