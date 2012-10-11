'75 yaşındaki Cemile Yaşar neden cezaevinde?'

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda bir süre önce idare amiri seçilen ve komisyonda 5 yıldır görev yapan CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, 75 yaşında örgüt yöneticisi olmakla suçlanarak Mardin Cezaevi’ne konulan Cemile Yaşar ile örgüt üyeliği tutukluları 13 öğrenciyi gündeme getirince AKP’lilerle tartışma yaşandı. Özdemir’in, “Neden orada olduğunu bilmeyen sürekli ağlayan 75 yaşında bir kadın cezaevinde. Örgüt yönetici olmaktan tutuklanmış. Bu hangi vicdana hangi hukuka sığar. Bildiri dağıtan 13 öğrenci de örgüt üyeliğinden tutuklu. Bunlar nasıl bir hukuk” deyince komisyonun AKP’li milletvekili Oya Eronat, “O zaman salalım PKK’lı öğrencileri” dedi. Bu sözlere CHP’li komisyon üyeleri ve BDP’li Ertuğrul Kürkçü’den tepki gösterdi. Kürkçü, AKP’li Eronat’a, “Sen hakimmisin? Bu öğrencileri nereden bildin” dedi.

Komisyon bugünkü toplantısında daha önce incelemelerde bulunduğu Silivri, Mardin ve Şanlıurfa Cezaevleri raporlarını görüştü. CHP, raporların daha somut olmasını, sıkıntıların daha net ifadelerle yazılmasını ve insani koşulların yetersizliği noktasında komisyonunu daha aktif rol oynamasını istedi.

Her üç cezaevi incelemesine katılan CHP’li idare amini Malik Ecder Özdemir, Mardin ve Silivri Cezaevi’nin ağır koşullarına, uzun tutukluluk sürelerine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün TBMM’nin yeni yasama yılı konuşmasında uzun tutukluluk süresine dikkat çektiğini hatırlatan Özdemir, Mardin Cezaevi’nde çok etkilendiği 75 yayındaki Cemile Yaşar ile bildiri dağıtırken tutuklanan 13 öğrencinin durumunu gündeme taşıdı.

Özdemir’in adalet, hukuk ve vicdan üçgenindeki sözleri ile mahkûmlarla ilgili izlenimleri AKP’lileri kızdırdı.

İşte tartışma yaratan diyalog:

CHP’li Özdemir: Mardin’e gittik. 480 kapasiteli cezaevinde 987 mahkûm kalıyordu. Kadınlar koğuşuna girdik, 20 kişilik koğuşta 67 kadın vardı. Dicle Üniversitesi’nden 13 öğrenci vardı. Bildiri dağıtırken tutuklanmışlar. Örgüt üyeliğinden suçlanıyorlar. Tek kelime Türkçe bilmeyen, sürekli ağlayan 75 yayındaki Cemile Yaşar vardı. Bir hukuk cinayeti işleniyor. Bu insanların durumu hangi hukukla bağdaşabilir.

AKP’li Oya Eronat: O zaman salalım PKK’lı öğrencileri

BDP’li Kürkçü: Sen hakim misin? Bu öğrencileri nereden bildin?

AKP’li Hamza Dağ: Malik Bey, siz dosyayı gördünüz mü? Bu iddiaların doğru olmadığını nereden biliyorsunuz? 1.5 yıldır bize komisyonda hep aynı şeyleri söylüyorsunuz? Siz hukukçu musunuz?

CHP’li Özdemir: Bu kötü düzen hepimizi hukukçu yaptı.