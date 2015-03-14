75 yaşındaki rahibeye toplu tecavüz

Hindistan’da 75 yaşındaki bir rahibenin, bir hırsızlık vakasını engellemeye çalışırken sekiz kişinin tecavüzüne uğrarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırdı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, saldırı, Hindistan’ın doğusunda bulunan Batı Bengal eyaletinin Nadia bölgesindeki Hz. İsa ve Meryem Okulu Manastırı’nda gerçekleşti.



Güvenlik görevlilerini bağlayarak manastıra giren 12 hırsızın bir cep telefonu, bilgisayar, kamera ve para çaldığı bildirildi. Manastırda bulunan üç rahibenin daha saldırıya uğradığı öne sürülüyor.

Saldırı hakkında konuşan Polis Genel Müfettişi Anuj Sharma, “Yapılan incelemeler rahibenin birçok kişi tarafından tecavüze uğradığını gösteriyor. Şu ana kadar iki kişi tutuklandı” açıklamasında bulundu. Saldırı haberinin ardından bölge sakinleri sokağa çıkarak protesto gösterileri düzenledi.