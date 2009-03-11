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Dünya

75 yaşındaki kadına 40 kırbaç cezası

Suudi Arabistan'da kendisine ekmek getiren iki erkeği evine aldığı için 75 yaşındaki bir kadına 40 kırbaç ve 4 ay hapis cezası verildi.

11 Mart 2009 02:00

Suudi Arabistan'da kendisine ekmek getiren iki erkeği evine aldığı için 75 yaşındaki bir kadına 40 kırbaç ve 4 ay hapis cezası verildi.


Suriye doğumlu olan ancak Suudi Arabistanlı bir erkekle evlenen 75 yaşındaki Hamize Zavadi, kendisiyle aynı kanı taşımayan iki erkeği evine almak suçundan 40 kırbaç cezasına çarptırıldı. Yaşlı kadın evine ekmek getiren iki erkeği evine buyur ettiği için ayrıca 4 ay hapis yatacak.

Kadın hapis cezasını çektikten sonra da yurt dışı edilecek. Kadının evine giden iki erkek de kırbaç ve hapis cezası aldı. Erkeklerden birinin kadının eski kocasının yeğeni olduğu belirtildi.

Mahkemenin bu kararı, şeriat kurallarının aşırı bir şekilde uygulandığı ülkenin hukuk sistemine sert eleştiriler yapılmasına neden oldu.




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