75 soruya 45 sayfa ifade verdi

T24 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli Oramiral Özden Örnek’i önceki gün saat 09.50’de geldiği Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen sorguladı.



Darbeye zemin hazırlamak suçundan yaklaşık 10 saat ifade veren Özden Örnek’e günlükler ile ilgili 75 soru soruldu. İfade 45 sayfa tuttu. Sorular arasında Ergenekon davasının tutuklu sanığı olan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’a ait olduğu ifade edilen diğer günlük ve tanık olarak dinlenen dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün de ifadesinde yer alan iddialar da yer aldı. Günlüklerde dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı tasfiye etme girişimi çalışmaları hakkında da sorular yöneltildi. Özden Örnek, ifadesinde günlüklerin kendisine ait olmadığını söyledi.



Dünya Ergenekon sorgusunu böyle gördü



Ergenekon davası kapsamında üç generalin sorgulanması haberi yabancı basın ajanslarında da yer buldu. İşte dünyanın önde gelen haber kaynaklarını konuyla ilgili yorumları



REUTERS:

Üç emekli general Türkiye’de İslamcı kökenleri olan hükümeti devirmek için darbe hazırlıkları yaptıkları iddiasıyla açılan davada ifade verdi. Dava AB adayı Türkiye’de tansiyonu yükseltti.



Türkiye’de geçtiğimiz 50 yılda dört hükümet deviren ordu neredeyse dokunulmaz olarak görülüyor. Dolayısıyla bundan birkaç yıl önce askerlerin ifade vermesi düşünülemezdi bile.



Dava öncesi incelemeler ülkede piyasaları sarstı. Eğer komutanların ifadeleri basına sızarsa hükümetin İslamcı bir ajandayı uygulamaya koymak istediğinden endişe eden laik elitlerle Ak Parti arasındaki gerginlik daha da artabilir.



İfadeler Ergenekon adı verilen aşırı milliyetçi bir karanlık örgütün araştırılması bağlamında alınıyor. Savcılar örgütün hükümeti devirmek için şiddet kullanmayı planladığını belirtiyor.



İfadelerin verildiği salona kameralar alınmadı ancak gazeteciler davayı yakından takip ediyor ve geçtiğimiz dönemde basına sızan ifadeler davanın etrafında yoğunlaşan tansiyonu artırmıştı.



Avrupa Birliği davanın Türkiye demokrasisi için bir sınav olduğunu belirtirken, durumu eleştirenler hükümeti davayı bir cadı avı olarak kullanmakla ve ultra-milliyetçilerle alakası olmayan hükümet karşıtlarıyla ödeşmek için kullanmakla suçluyor.

THE ASSOCIATED PRESS:

Türkiye’de savcılar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İslami eğilimli hükümetini devirmek için plan yaptıkları iddiasıyla eski kuvvet komutanlarını sorguluyor.



Emekli komutanların sorgusunun darbe planları iddialarını aydınlatması bekleniyor.



Pek çok subay hakkında daha önce planlarda rol oynadıkları iddialarıyla dava açılmıştı. Bazı iddialar 2007’de ortaya çıkan ve Özden Örnek’e ait olduğu iddia edilen günlüklere dayandırılıyor.



Günlükte özellikle başka komutanların desteği alınamadığı için sonradan vazgeçilen darbe planlarından bahsediliyor. Örnek günlüğü yazdığını reddetmişti.