75 sanıklı PKK davası düştü

T24 - PKK’nın Kandil’deki lideri Murat Karayılan’ın yargılandığı dava, zamanaşımı nedeniyle düştü.



Aralarında örgütten ayrılan PKK lideri Osman Öcalan ve terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın da bulunduğu 75 sanıklı PKK davası 30 yıllık zaman aşımından dolayı düştü.



Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde, 1980 yılı ve öncesinde terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyet yürüttüğü saptanan 75 sanık hakkında 'terör örgütü üyesi olmak', 'örgüt adına faaliyette bulunmak', 'devletin temel nizamlarını yıkmak için silahlı örgüt kurmak', 'kasten adam öldürmek' suçundan 7 ayrı dava açıldı. 1988 ile 2000 yılları arasında açılan 7 ayrı davanın birleştirilmesi ile kamuoyunda 'Siverek- Hilvan PKK ana davası' olarak adlandırılan davanın görüldüğü Siverek Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Kasım günü yapılan 26´ncı duruşmasında zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle ortadan kaldırılması kararlaştırıldı.



Mahkeme heyeti ayrıca dosya kapsamında Osman Öcalan, Murat Karayılan gibi sanıklar hakkındaki yakalama kararını da ortadan kaldırdı. Yargılama sürecinde mahkemeye nöbetçi avukat sıfatıyla girip, Osman Öcalan ve Murat Karayılan'ın avukatlığını yapan Avukat Şeyhmus İnal, ''Bugüne kadar ifadesini bile alamadığı çoğunluğu PKK'nın kurucusu ve üst düzey yöneticisi olan sanıkların yargılandığı dava, 30 yıllık zaman aşımından dolayı ortadan kaldırıldı'' dedi.



