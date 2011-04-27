75 milyon PlayStation kullanıcısının bilgisi çalındı

T24 - Japon Sony Grubu’na ait Playstation ve Qriocity online servislerine düzenlenen hacker saldırılarında milyonlarca kullanıcıya ait kişisel bilgi çalındı. Her iki online hizmet de saldırı sonrası kullanıma kapatıldı.



Sony'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaylı inceleme yapabilmek ve güvenlik koşullarının düzeltilmesi amacıyla sözkonusu online servislerin 20 Nisan'da kapatıldığı belirtildi.





Kredi kartı bilgilerini de çaldılar mı?



Açıklamada, kullanıcı adı, adres, doğum tarihi ve yeri, şifreler ve e-posta adreslerinin çalındığının belirlendiğini, saldırıda kredi kartı bilgilerine de ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için çalışmalara devam edildiği kaydedildi.



Hacker saldırısıyla ilgili kullanıcılarını bir e-postayla bilgilendiren Sony yönetimi, her iki online hizmetinin de bir hafta içinde yeniden başlatılacağını duyurdu.



Playstation ve Qriocity kullanıcılarının dikkatli olmaya çağrıldığı açıklamada sanal saldırının kimler tarafından düzenlendiği konusuna açıklık getirilmedi.





75 milyon üye



Sony'nin 2006 yılının Kasım ayında hizmete açtığı PlayStation servisinin yaklaşık 75 milyon üyesi var. Sony'nin aynı adlı oyun konsoluna bu platform üzerinden oyun, film ve diğer içerik indirilebiliyor.



Qriocity ise Apple'ın müzik platformu iTunes'a rakip olmak üzere yaklaşık bir yıl önce hizmete açılmıştı.





