7.5 milyon euro buharlaştı

Almanya Deniz Feneri’nde ikinci dalga

Frankfurt Asliye Mahkemesi’nce kooperatif üyeleri ve alacaklıların haklarını takip etmekle görevlendirilen avukat Steffen Schneider, kendisine şimdiye kadar 700 mağdurun başvurduğunu açıkladı.Kooperatifin elindeki bazı taşınmazlara Vakıfbank Int AG bankası ile BKM-Mainz yapı tasarruf sandığının ipotek koydurduğunu belirten Schneider, savcılık soruşturması devam ettiği için kooperatifin toplam ne kadar parayı buharlaştırdığını tam saptayamadıklarını açıkladı.Halen Frankfurt Savcılığı’nca 7670 Js 240883/07 dosya numarasıyla sürdürülen soruşturmada OFWG e.G. yöneticileri, Almanya’daki 1600 Türkten 8 - 12 milyon euro toplayarak onları dolandırdıkları ve paravan şirketler üzerinden paraları zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle araştırılıyor.Savcılığın, soruşturma kapsamında mali uzmanlara bilirkişi raporu hazırlattığı da öğrenildi. Deniz Feneri e.V. davasında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Gürhan, aynı dönemde kooperatifte yöneticilik yapan Akman ve diğer yöneticiler aleyhine savcılıkça sürdürülen soruşturmanın yanı sıra, bazı mağdurlar da tazminat davası açtı.