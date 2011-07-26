-75 MİLYON DOLAR DEVLETE KALDI ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) elektrik dağıtım ihalelerinde verdiği karar uyarınca, ihalelerde en yüksek teklifi veren firmaların toplam 75 milyon dolar tutarında geçici teminatı, irat kaydedilecek. ÖİB'nin kararı uyarınca, bir sonraki teklif sahiplerinin davet edileceği, İstanbul Anadolu Yakası, Boğaziçi, Toroslar, Gediz ve Trakya Elektrik Dağıtım Bölgesi'nde 9,4 milyar dolar ihale bedeli elde edilmişti. Dağıtım ihalelerinde verilen ek süre içinde sadece Dicle Elektrik Dağıtım'da en yüksek teklif veren Karacil-Ceylan Ortak Girişim Grubu (OGG), 4,6 milyon dolarlık geçici teminatı yatırmıştı. ÖİB, elektrik dağıtım ihalelerini kazanan teklif sahiplerinin bugün saat 18.00 itibarıyla, ek geçici teminatlarının İdare'ye teslim edilmemesi üzerine, söz konusu teklif sahiplerinin geçici teminatlarının irat kaydedileceğini ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarında yer alan bir sonraki teklif sahiplerine hisse satış sözleşmesi imzalamak için çağrıda bulunulacağını açıklamıştı. -EN YÜKSEK TEKLİF SAHİPLERİ- Hisse satış sözleşmesine davet edilecek firmalara bakıldığında, Boğaziçi Elektrik Dağıtım'da İş-Kaya-MMEKA Ortak Girişim Grubu'nun ardından en yüksek teklifi 2 milyar 751 milyon dolar bedelle Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş ve 2 milyar 496 milyon dolar bedelle Park Holding A.Ş. vermişti. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinde 1 milyar 813 milyon dolar teklif veren MMEKA'nın ardından, 1 milyar 812 milyon dolar bedelle ikinci teklifi Yıldızlar SSS Holding A.Ş, 1 milyar 515 milyon dolarla Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş, 1 milyar 459 milyon dolarla Aksa Elektrik ile 1 milyar 321 milyon dolarla Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu geliyor. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinde, Eti Gümüş-Söğütsen Seramik'in 1 milyar 915 milyon dolar tutarındaki teklifinin ardından en yüksek teklifi, 1 milyar 800 milyon dolar bedelle Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. vermişti. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'de ise Aksa Elektrik'in 622 milyon dolarlık teklifinin ardından, 575 milyon dolar bedelle IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 571 milyon dolar bedelle KCETAŞ-Ayen-REL-Petco Ortak Girişim Grubu geliyor. Toroslar Elektrik Dağıtım'da ise 2 milyar 75 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren Yıldızlar SSS Holding A.Ş'nin ardından en yüksek teklifi 2 milyar 74 milyon dolarla Park Holding A.Ş, 2 milyar 16 milyon dolar bedelle Türkerler İnşaat, 1 milyar 952 milyon dolarla Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu, 1 milyar 851 milyon dolarla EMKAT Ortak Girişim Grubu vermişti. -EK SÜRE İKİ KEZ UZATILMIŞTI- Bu arada, söz konusu elektrik dağıtım özelleştirmelerinde, geçici teminatı yatırma süresi 31 Mayıs'ta sona ermişti. Ancak, ÖİB firmaların talebi üzerine, yüzde 2 teminat şartı getirerek süreyi uzatmış ve 3 ay ek süre vermişti. 30 Haziran son gün olarak belirlenen ek sürede, ÖİB'nin koyduğu şarta uyarak gerekli ek teminatı sadece Dicle Elektrik Dağıtım ihalesinde en yüksek teklifi veren Karvil-Ceylan Ortak Girişim Grubu yatırmıştı. ÖİB, 30 Haziran'da firmalardan gelen talepleri dikkate alarak, söz konusu ek geçici teminatın ÖİB'ye teslim süresini bugün saat 18.00'e kadar ikinci kez uzattığını açıklamıştı. -AĞUSTOS SONUNDA ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNİN DEVREDİLMESİ GEREKİYOR- Akdeniz Elektrik Dağıtım Bölgesi de dahil edildiğinde özelleştirmesi tamamlanan elektrik dağıtım bölgelerinin 29 Ağustos tarihine kadar devredilmesi gerekiyor. -YATIRILMAYAN EK GEÇİCİ TEMİNATLAR VE İRAT KAYDEDİLEN GEÇİCİ TEMİNATLAR- Öte yandan ÖİB'nin kararı doğrultusunda, 5 elektrik dağıtım bölgesinde yatırılmayan ek geçici teminat ile irat kaydedilen geçici teminatlar şöyle: /* . Yatırılmayan İrat . Ek Kaydedilen . İhale Geçici Geçici . Bedeli Teminat Teminat . (Milyon (Bin (Bin ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGESİ FİRMA Dolar) Dolar) Dolar) ------------------------ --------------------- ------ ------- -------- İstanbul Anadolu Yakası MMEKA 1.813 36.260 15.000 Boğaziçi Elektrik Dağıtım MMEKA-İş Kaya 2.990 59.800 20.000 Toroslar Elektrik Dağıtım Yıldızlar SSS Holding 2.075 41.500 15.000 Gediz Elektrik Dağıtım Eti Gümüş-Söğütsen Ser.1.915 38.300 15.000 Trakya Elektrik Dağıtım Aksa Elektrik 622 12.440 10.000 ------------------------ -------------------- ----- ------- -------- TOPLAM 9.415 188.300 75.000 */