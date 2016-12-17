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"75 lira asker aylığının 3 lirasını halk otobüsüne ödeyerek bir pastanede 4 liraya çay ve simitle kahvaltı yapma hayali kuran çocukları öldürdüler..."

Kayseri'deki terör saldırısında 14 asker şehit olmuştu

17 Aralık 2016 23:23

Eski Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Yalçın Karatepe, Kayseri'de 14 askerin şehit 55 askerin yaralandığı terör saldırısına ilişkin "75 tl asker aylığının 3 tl halk otobüsüne ödeyerek bir pastanede 4 liraya çay ve simitle kahvaltı yapma hayali kuran çocukları öldürdüler" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu da twitter hesabından  "Yine terör... Siyasetçiyim; rahmet ve sabır dilemenin ötesinde bir şey söylemeliyim. Çok üzgünüm, söz bulamıyorum, özür dilerim." açıklamasında bulundu.

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