"75 lira asker aylığının 3 lirasını halk otobüsüne ödeyerek bir pastanede 4 liraya çay ve simitle kahvaltı yapma hayali kuran çocukları öldürdüler..."

Eski Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Yalçın Karatepe, Kayseri'de 14 askerin şehit 55 askerin yaralandığı terör saldırısına ilişkin "75 tl asker aylığının 3 tl halk otobüsüne ödeyerek bir pastanede 4 liraya çay ve simitle kahvaltı yapma hayali kuran çocukları öldürdüler" dedi.

75 tl asker aylığının 3 tl halk otobüsüne ödeyerek bir pastanede 4 liraya çay ve simitle kahvaltı yapma hayali kuran çocukları öldürdüler — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) 17 Aralık 2016

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu da twitter hesabından "Yine terör... Siyasetçiyim; rahmet ve sabır dilemenin ötesinde bir şey söylemeliyim. Çok üzgünüm, söz bulamıyorum, özür dilerim." açıklamasında bulundu.