75. Cannes Film Festivali'nde Çiğdem Mater için özgürlük çağrısı

75. Cannes Film Festivali'de dünya prömiyeri yapan “Kurak Günler" filminin oyuncuları ve sinemacılar, Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan belgeselci Çiğdem Mater için 'özgürlük' istedi.

Kurak Günler filmi ekibi, bugün #ÇiğdemMatereÖzgürlük yazılı kartlarla Mater'e destek mesajı gönderdi.

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Yönetmen Emin Alper, 75. Cannes Film Festivali'deki "Kurak Günler" filminin dünya prömiyerinde de Gezi davasında 18 yıla mahkûm olan Çiğdem Mater'i anmıştı. Alper, "Bugün burada bizimle değil çünkü saçma ve müsamere gibi bir dava sonucunda hapse atıldı. Bizimle değil ama bizim aklımız ve kalbimiz onunla" diye konuşmuştu.