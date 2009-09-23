740 bin Türk, sandık başına gidiyor!

Almanya’da pazar günü yapılacak genel seçimlerde 740 bin Türk seçmenin oyu kritik önemde. Sosyal Demokratlar sağ karşısında atağa kalkarken, sandıktan yine sağ ve solu içerecek bir ‘Büyük Koalisyon’ çıkması bekleniyor

Alman partilerin seçim vaatleri neler?



Almanya’da 62.2 milyon seçmen pazar günü iktidarın yeni sahiplerini belirlemek için sandığa gidecek. Seçimle, iktidardaki “Büyük Koalisyon”un yani Hıristiyan Demokrat Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunun kaderi de belirlenecek.

Almanya’da üç ay önce yapılan anketlerde, Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU sarsılmaz şekilde önde gözükürken, geçtiğimiz hafta televizyonda yapılan “seçim düellosu” bütün öngörüleri değiştirdi. Merkel’in, en güçlü rakibi SPD’nin başbakan adayı Frank-Walter Steinmeier karşısında etkisiz kalması, SPD ile CDU arasındaki oy farkını kapatabilecek bir süreci başlattı. Seçimlere 5 gün kala SPD’nin oyları yüzde 21’den yüzde 26’ya çıkarken, CDU’nun oyları yüzde 40’lardan yüzde 35’e geriledi. Bu sürpriz gelişme olası koalisyon hesaplarını da etkiledi.

27 siyasi partinin yarıştığı seçimde 3 bin 556 kişi de milletvekili adayı. SPD ve CDU/CSU’nun dışında yüzde 5 barajını aşması beklenen partiler, Hür Demokrat Parti (FDP), Birlik/90 Yeşiller ve Sol Parti...

Olasılıklar

4 yıl önceki seçimlerde CDU/CSU yüzde 35.2, SPD ise yüzde 34.2 oranlarında oy almış, kamuoyunun baskısıyla sağ ve solu içine alan bir “Büyük Koalisyon” kurulmuştu. 2005 seçimlerinde FDP’nin oy oranı 9.8 Yeşiller’in oy oranı 8.1, Sol Parti’nin oy oranı ise 8.7 olmuştu. Anketlere göre, FDP’nin yüzde 13, Yeşiller’in yüzde 10, Sol Parti’nin ise yüzde 11 oranlarında oy alması bekleniyor.

Siyasi gözlemciler, seçimin ardından kırmızı-siyah koalisyonunun (SPD’nin rengi kırmızı, birlik partilerinin ise siyah) yani “Büyük Koalisyon”un devam edebileceğini belirtiyor. Ancak Merkel’in gönlünde yatan CDU/CSU-FDP koalisyonu da olasılıklar arasında.

Oy oranı artan SPD’nin, FDP ve Yeşiller ile koalisyona yönelebileceği de belirtiliyor. Ancak sonucu, her seçimde olduğu gibi yüzde 30 oranındaki kararsız seçmen belirleyecek.

2005 seçimlerinde sosyal demok- ratlar ile birlik partilerinin hemen hemen aynı oranda oy almaları, Türk seçmenin SPD’ye verdiği desteğin önemini artırdı. Bu nedenle bu seçimde CDU/CSU, Türkleri ve Türkiye’yi seçim malzemesi yapmadı. Türklerin desteklediği SPD, bu seçimde de oy bekliyor. Ancak Cem Özdemir’in Yeşiller Partisi’nin Eşbaşkanı seçilmesi ve Sol Parti’nin hem göçmen politikası, hem de geçen dönem en çok Türk kökenliyi meclise sokması, durumu biraz karıştırdı. 740 bin Türk seçmenin oyu, Türk asıllı Alman vatandaşlarını kritik önemde tutuyor.