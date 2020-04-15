74 sene sonra bir ilk: Fransa Bisiklet Turu Koronavirüs sebebiyle ertelendi

Dünyanın alanındaki en prestijli spor organizasyonu olan Fransa Bisiklet Turu (Tour de France), Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelendi.

Euronews'ten Kerem Congar'ın haberine göre Uluslararası Bisiklet Birliği'nden (UCI) yapılan açıklamada, 27 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan organizasyonun, Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelendiği bildirildi.

Yarışın güzergahında bir değişikliğin yapılmadığı, bu yıl 107. kez düzenlenmesi planlanan 21 etaplık turun, Nice kentinden başlayarak başkent Paris'te sona ereceği kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkede temmuz ortasına kadar düzenlenecek büyük etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile sezonun en önemli üç yarışından biri olan Fransa Bisiklet Turu, son olarak 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1946'da düzenlenememişti.

İlk kez 1903 yılında düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, toplamda 21 etaptan oluşuyor ve 23 gün sürüyor. Her sene 40'dan fazla ülkeden gelen sporcular bu zorlu yarışta yaklaşık 3500 kilometre yol katediyor.

Tour de France'ı 2019 yılında Kolombiyalı bisikletçi Egan Bernal kazanmıştı. İngiliz sporcu Chris Froome ise son 6 senede 4 defa zirvede yer alarak (2013, 2015, 2016, 2017) bu yarışmayı en çok kazanan 4. sporcu konumunda.