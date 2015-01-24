74 milyon sigortalının verileri satılacak!

İş güvenliği paketine eklenecek düzenlemeyle 74 milyon sigortalının verileri hem kamu hem de özel sektörle paylaşılabilecek. Kamunun dışında verileri isteyenler para ödeyecek. Bakan Faruk Çelik, “Anonim verileri paylaşacağız” dedi.

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, yaz aylarında torba yasa ile yapılan düzenlemenin eksik kaldığını ve satışa imkan tanımadığını belirterek “MİT’in kanununda SGK’dan veri isteyebileceği maddesi var. Ancak bizim elimizi kolumuzu yasa bağlıyor. MİT’e bile istediği verileri veremiyoruz. Aile Bakanlığı gelir testi için verileri istiyor, onlara da veremiyoruz” dedi. Çelik, sadece anonim bilgilerin satışının mümkün olacağını kaydederken, bireysel bilgi paylaşımının olmayacağını da söyledi. Hürriyet’ten Hacer Boyacığlu’nun haberine göre, kişinin onayı olması durumunda kişisel bilgiler de gerçek ve tüzel kişilere verilebilecek.

Tüm bilgiler paylaşacak

İş güvenliği paketine eklenecek olan düzenleme, SGK’nın 74 milyon sigortalıyla ilgili olarak topladığı verileri hem kamu hem de özel sektörle paylaşmasını yeni kurallara bağlıyor. Buna göre, SGK kişisel bilgiler ve ticari sır niteliğindeki verileri, çeşitli kamu idarelerinin kanunlarında belirtilen görevleri yapabilmeleri için verecek. Buradaki sınır “ilgili kamu kurumunun görevini yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgiler” olacak. Kurum bunun dışındaki gayri maddi haklarla, gerçek kişilerle ilişkilendirilmeyecek şekilde “anonim” hale getirdiği kişisel verileri araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlar için kamu kurumları, bilimsel araştırma yapan kamu personeli veya akademik personel ile ücretsiz olarak; bunun dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle ise ücretli olarak paylaşabilecek.

Kişiler için yazılı onay

Önergeye göre, kişisel ve ticari sır niteliğindeki verilerin kamu dışındaki yerlere verilmesi ise kişinin onayına bağlı olacak. Söz konusu veriler, veri sahibinin yazılı muvafakati olmadan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılamayacak.

Veri satışıyla ilgili olarak yaz aylarında geçen torba tasarıda bir düzenleme yaptıklarını ifade eden Çelik, “Ama o düzenleme verilerin satışına da paylaşımına da imkan sağlamıyor, yanlış yapmışız” dedi. Böyle bir düzenlemenin olması gerektiğini savunan Çelik, “Siz eğer normal yollardan bu verilere ulaşma imkanı sağlamazsanız, firmalar illegal yollarını buluyor. Buna nasıl engel olacaksınız? Biz tüm bu bilgileri toplamak için devasa bir sistem kurmuşuz. Siz eğer bu sektörde çalışan örneğin bir ilaç firmasıysanız, bu bilgiler de sizin için değerliyse; almak için her yolu denemez misiniz? Mesela bize bir firma gelecek. Sadece o firmanın geliştirdiği ilaçlarla ilgili anonim verileri paylaşacağız. O ilacın hangi şehirlerde kullanıldığı bilgisini vereceğiz. Bu işi belli bir düzene sokarsak kurallara bağlamış olaruz ve kontrol etmesi de mümkün olur” dedi. Hem işçi hem de işveren kesiminin veri satışına ilişkin itirazlarına da değinen Çelik, “Konuşuldu, büyük ölçüde yüzde 90 oranında belli bir noktaya gelindi” değerlendirmesinde bulundu.

Son torbada ne yapılmıştı?

Yaz aylarında kabul edilen torba kanunda SGK’nın elindeki verileri satması ve paylaşmasına yönelik bir madde de yer aldı. Bakanın “Yanlış yapmışız, yeterli gelmiyor” dediği düzenleme, işçi ve işveren kesiminin “Suiistimaller olabilir, o yüzden dikkatli olunmalı” uyarısı üzerine şekillendirildi. Halen yürürlükte bulunan bu madde şöyle:

“Kurumca işverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin, bunların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve Kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile işletmelerin ticari sırları satılamaz ve paylaşılamaz. Kurum bunların dışında sahip olduğu gayri maddi haklarını Yönetim Kurulunun onayı ile satabilir veya paylaşabilir. Bu fıkranın aksine davrananlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Kurumca, işverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin, bunların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve Kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile işletmelerin ticari sırları satılamaz ve paylaşılamaz. Kurum bunların dışında sahip olduğu gayri maddi haklarını Yönetim Kurulunun onayı ile satabilir veya paylaşabilir. Bu fıkranın aksine davrananlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.”

Bürokrata 4 yıl görev sınırı geldi gitti

İş güvenliği ile ilgili torba tasarının görüşmeleri sırasında, üst düzey bürokratların görev süresini 4 yılla sınırlayan bir düzenlemenin de gündeme geldiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, kamuda görev yapan bürokratların 4 yıllık sürecin sonunda otomatikman görevden alınmasını öngören bir önerge, görüşmeler sırasında getirildi. Ancak madde görüşülmeden bu önergeden vazgeçildiği taraflara bildirildi. Bunun yerine görevden alınan bürokratların atanabileceği kadroları belirleyen bir önerge kabul edildi. Buna göre artık müsteşarlar görevden alındığında Başbakanlık merkez müşaviri kadrolarına atanacak.