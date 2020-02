"73 yaşındaki babam gözaltına alındı; suçu barış istemekmiş"

Hatay’da İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı Mithat Can’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi, 73 yaşındaki Can gözaltına alınarak Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Can’ın oğlu, avukat Eren Can da sosyal medyadan “73 yaşındaki insan hakları savunucusu babam Mithat Can bu sabah 06.00'da ev baskını ile gözaltına alındı. Suçu barış istemekmiş” diye yazdı.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, İHD Onur Kurulu Üyesi, avukat Hatice Can bianet’e yaptığı açıklamada, eşi Mithat Can’ın bu sabah evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındığını, sağlık durumunun iyi olmadığını ifade etti:

“Telefon edilip ifadeye çağrılsa zaten hemen giderdi. Bu hafta sağlık kontrolleri için İstanbul’a gidecekti, şu sıralar tedavi altında. Gözaltı koşullarının sağlığını olumsuz etkilemesinden endişeliyiz.”

“Operasyonun sebebi, Afrin açıklaması”

Savcılığın kararında 27 isim olduğunu söyleyen avukat Can, arama ve gözaltı kararında “örgüt üyeliği” de dahil “devlete karşı işlenen suçlar” başlığı altındaki birçok farklı suçlamanın yer aldığını belirtti.

Hatice Can, operasyonun sebebinin, 22 Ocak’ta İHD Hatay Şubesi binasında yapılan basın açıklaması olduğunu düşündüklerini de ekledi.

Hatay Emek ve Demokrasi Güçleri’nin 22 Ocak’taki basın açıklamasını Mithat Can okumuştu. Can açıklamada, “Türkiye’nin Suriye ve Irak ile ilgili TBMM’de kabul ettiği tezkerelere dayanarak sık sık sınır ötesi hava harekâtları düzenlemesi ve özellikle Suriye ve Irak’ta kara gücü bulundurmasının, tehlikeli bir hal aldığını” söylemiş, “Afrin kentine yapılan bombardımanla Türkiye ve bölgedeki tüm halkların büyük bir savaş ve yıkım gerçekliğiyle karşı karşıya kaldığını” ifade etmişti.

Gözaltına alınanlar arasında, İHD Şube Sekreteri, avukat Servet Akbaba, DİSK Genel İş Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek, HDP Hatay il eş başkanları Kerem Nalbant ve Sultan Başaran, HDP’nin 1 Kasım seçimindeki Hatay milletvekili adayı Çetin Sakallı, Hatay Barosu eski Yönetim Kurulu üyesi Adnan Eryılmaz, Eğitim Sen üyeleri Gülizar Işık ve Nidal Çay, SYKP Hatay Eş Başkanı Hülya Kavuk, Dilek Dablan ve BES Hatay Şube Başkanı Deniz Polat da var.