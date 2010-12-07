-73 YAŞINDAKİ ADAM EVLENME VAADİYLE DOLANDIRILDI ADANA (A.A) - 07.12.2010 - Adana'da, nisan ayında eşi vefat eden, 12 torun sahibi yaşlı adam, evlenmek vaadiyle bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia etti. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Mahallesi'nde oturan Vakkas Orhan (73), 25 Nisanda 40 yıllık eşi Rabia Orhan'ın ölümü üzerine, sürekli gittiği kahvehanelerde çevresindekilere yeniden evlenmek istediğini söyledi. Taşköprü civarındaki bir kahvehanede oturan Orhan'ın yanına gelen iki kişi, ''Senin için birini bulduk. Artık evlenebilirsin'' diyerek, yaşlı adamı kadınla tanıştırmak için Hatay'a götürdü. Orhan, burada tanıştığı ve adının Rabia olduğunu öğrendiği kişiyle anlaştı ve evlenme teklif etti. Soyadını bilmediği, 40 yaşlarındaki kadının ailesi olduğunu söyleyen kişilerin 3 bin TL ''başlık parası'' istemesi üzerine Orhan, üzerinde bulunan bin 600 TL'yi vererek anlaşma sağladı. Daha sonra kadınla Adana'ya gelen Orhan, burada ona 400 TL değerinde giysi ve 5 bin TL değerinde altın takı aldı. Orhan, resmi nikahtan önce dini nikah kıydırmak istedi. Akşam yapılan dini nikah merasiminin ardından 5 çocuk ve 12 torun sahibi Orhan, sabah kalktığında Rabia'nın gittiğini, kapının da üzerine kilitli olduğunu fark etti. Altınlarla beraber giden kadından şikayetçi olmak için cumhuriyet savcılığı ve polise başvuran Orhan, yaptığı açıklamada, ''mutlu olma hayalleri kurarken, dolandırıldığını'' vurguladı. Düğün masraflarını karşılayabilmek için kredi çektiğini anlatan Orhan, şunları kaydetti: ''Yalnız yaşamak istemiyordum. Bu nedenle çevremdekilerden bana uygun birini bulmalarını istedim. Kahvehanede yanıma gelen kişi beni evlendirebileceğini söyledi. Ben de kabul edip, Hatay'a kadar gittim. Beni, sözde kadının ailesiyle tanıştırdılar. Başlık parası verdim. Onları ikna ettikten sonra isminin Rabia olduğunu söylediği kadınla, buraya geldim. Gündüz alışveriş, akşam da nikah yaptık. Herkes evden gittikten sonra, bana 'Senin rengin solmuş, tansiyonun düşmüş, bir şekerli su yapayım' deyip bir şeyler içirdi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Uyuyup kalmışım. Sabah kalktığımda evde kimse yoktu. Kapı kilitliydi, dışarı pencereden çıkıp, çocuklara haber verdim. Her şeyin güzel olacağını düşünmüştüm. Benim duygularımla oynadılar. Üstelik, altını ve diğer harcamaları karşılamak için kredi çekmiştim. Şimdi bir de kredi borcunu üstüme kaldı.'' Polis, evlenme vaadiyle dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen kadının yakalanması için çalışma başlattı.