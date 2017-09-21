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72 yaşındaki terzi, 25 sokak kedisine bakıyor

Murat SANDIKÇI/SAMSUN,(DHA) - SAMSUN'da terzi 72 yaşındaki Mahmut Memişoğlu, 15'i yavru 25 sokak kedisine işyerinin önünde bakıyor

21 Eylül 2017 15:18

Murat SANDIKÇI/SAMSUN,(DHA) - SAMSUN\'da terzi 72 yaşındaki Mahmut Memişoğlu, 15\'i yavru 25 sokak kedisine işyerinin önünde bakıyor. Her gün düzenli olarak kedilerin yiyeceklerini veren Memişoğlu, sokak hayvanlarına yapılan zulümleri gördükçe kahrolduğunu söyledi.
35 yıldır aynı yerde işyeri bulunan evli ve 4 çocuk babası terzi Mahmut Memişoğlu, sokak kedilerine olan sevgisi ile dikkat çekiyor. İşyerinin önüne koyduğu eski buzdolabındaki yiyecek ve mamaları her öğün kedilere vererek bakımını yapan Mahmut Memişoğlu, bu davranışı ile takdir topluyor. 15\'i yavru olmak üzere 25 sokak kedisine bakan Memişoğlu, insanların hayvanlara olan bakış açısını değiştirmelerini istedi. Memişoğlu, \"Bunlar sevilmez mi ? Hayvanları sevmeyen insanları sever mi ? Onlara bakmak da bir nevi ibadet sayılır. Sokak hayvanları için elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum\" dedi.
Günün her dakikasında yanında olan sokak kedilerini kucağına alarak \'Dedem\' diye seven Mahmut Memişoğlu, makine başında çalışırken de bir an olsun kedilerini yanından ayırmıyor. Onlarla konuşuyor. İşyerinin yanındaki diğer esnaf arkadaşlarının da kendisine zaman zaman yardımcı olduğunu belirten Memişoğlu, \"Yiyeceklerini kendim karşılıyorum. Bazen arkadaşlar yiyecek getiriyor. Herkes evinin önüne bir tas yemek ve su koysa ne kadar güzel olur\" dedi.

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