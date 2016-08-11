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72 yaşındaki Şevki Amca üniversiteyi kazandı

Emekli maaşı ile geçinemeyen Şevki Kılıç, hurda kâğıt ve demir toplayarak aile bütçesine katkı yapıyor

11 Ağustos 2016 19:52

Edirne'de sokaklarda topladığı hurdaları satarak geçimini sağlayan 2 çocuk 2 torun sahibi 72 yaşındaki Şevki Kılıç, ÖSYM'nin 2016 yükseköğretim yerleştirme programı sonuçlarına göre hayalini kurduğu, Trakya Üniversitesi Edirne Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı.

Edirne’de Dilaverbey Mahallesi’nde oturan 72 yaşındaki evli 2 çocuk 2 torun sahibi Şevki Kılıç, liseyi dışarıdan bitirdikten sonra 4 yıl önce Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı. Ancak sınavlarına giremediği için mezun olamadı.

Her yıl üniversite sınavına giren Şevki Kılıç bu yıl ise bu kez Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı.

 

"Eşim bile okumamı istemiyor"

 

Emekli maaşı ile geçinemediği için sokaklarda hurda kağıt ve demir toplayarak aile bütçesine günde yaklaşık 50 lira katkı sağladığını söyleyen Kılıç, "Daha önce de sınavlara girdim ve kazandım ancak Edirne dışında olduğu için gitmedim. 15 Ağustos’ta kaydımı yaptıracağım. Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi olduğum için sadece kaldığım derslerden sınava gireceğim. Gençlere tavsiyem üniversite eğitimi almalarıdır. Okumanın yaşı yok. Eşim bile okumamı istemedi beni caydırmaya çalıştı ama ben asla pes etmedim" dedi.

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