T24 LogoT24 Logo
Gündem

72 yaşında, dolandırıcılıktan tutuklandı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 'Limandan ucuz araba çıkarıyoruz' bahanesiyle Arafat T

12 Mayıs 2018 12:39

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, \'Limandan ucuz araba çıkarıyoruz\' bahanesiyle Arafat T.\'yi 23 bin lira dolandırdığı ileri sürülen H.Ş. (72) tutuklandı.
Adana\'da yaşayan Arafat T., Mersin\'de polise giderek, \"Mersin Limanı\'dan ucuz araba çıkarıyoruz\" diyen H.Ş ve M.K.\'nin 23 bin lira parasını dolandırdıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yerlerini saptadıkları H.Ş. ve M.K.\'yi merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi\'ndeki Beşyol Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.Ş. tutuklanırken, diğer şüpheli M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.Ş. hakkında dolandırıcılık suçundan daha önce 6 ayrı işlem yapıldığı da öğrenildi. 

FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞE MERSİN DHAMERSİNArafatAdanaMersinLimanıAsayişMüdürlüğü YankesicilikDolandırıcılık Büro AmirliğiAkdenizNusratiye Mahallesi Beşyol CaddesiSorguları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24