-72 MİLYONDAN FAZLA AMERİKALI YETİŞKİN OBEZ WASHİNGTON (A.A) - 04.08.2010 - ABD'de yapılan bir araştırma, ülke nüfusunun yüzde 26,7'sini oluşturan 72 milyondan fazla Amerikalı yetişkinin obez olduğunu ortaya çıkardı. Birleşik Devletler Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) raporuna göre, obezite ABD için büyük bir genel sağlık tehlikesi haline geldi. CDC, obezitenin 2007-2009 yılları arasında yüzde 2 oranında arttığını da bildirdi. CDC Başkanı Dr. Thomas Frieden yaptığı açıklamada, ABD'de obezitenin giderek daha kötü bir hal aldığını vurgulayarak, sorunu çözmek için yoğun, kapsamlı ve devamlı çaba göstermek zorunda olduklarını söyledi. Frieden, bunu yapmamaları durumunda daha fazla insanın obeziteyle ilgili hastalıklara yakalanacağını ve öleceğini ifade etti. CDC'nin araştırmasında 400 bin kişinin boyunu, ağırlığını ve diğer şeylerini inceleyen Davranışsal Risk Faktörü İzleme Sistemi'nin verilerini kullandığı belirtilerek, ABD'de eyaletlerden 9'unda insanların yüzde 30'unun obez olduğu tespit edildi. CDC, 2000 yılında hiçbir eyalette obez olanların oranının yüzde 30 ya da daha üstünde olmadığını vurguladı. CDC'nin obez tanımında vücut kütle endeksi olarak bilinen BMI kullanıldı. BMI'ı 25 ve üzerinde olanlar fazla kilolu, BMI'ı 30 ve üzerinde olanlar ise obez sayıldı. CDC, son tahminlere göre obezitenin ABD'ye yıllık tıbbi maliyetinin 147 milyar dolar kadar olduğunu belirterek, obez olanların tedavi masraflarının normal kiloda olanlara göre 1429 dolar daha fazla olduğunu kaydetti. Araştırmada ayrıca siyah olanların obez olmaya daha yatkın oldukları, siyah yetişkinlerin yüzde 36,8'inin BMI'ının 30 ve üzerinde olduğu, bu oranın siyah kadınlarda yüzde 41'den de fazla olduğu bildirildi.