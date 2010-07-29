72 MİLYON İNSANIN BİLGİLERİNİ SATTILAR ŞİMDİ SERBESTLER

T24 - Türkiye’deki devlet kurumlarının sitelerini hackleyip 70 milyon kişinin bilgisini çalan çete liderleri ve üyeleri serbest bırakıldı!





Türkiye’deki devlet kurumlarının sitelerini hackleyip 70 milyon vatandaşın kimlik, adres ve telefon bilgilerini çalan ve bu bilgileri hukuk bürolarına sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 8’i savcılıkça, 7’si de mahkemece bırakıldı. Karar tartışmaya yol açtı



evlet kurumlarının internet sistemlerine girerek 70 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini hackleyen 15 kişilik çete, İstanbul Emniyeti Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alındı.



Elde ettikleri bilgileri “Mozaik” programı adı altında satan ve 3 milyon TL’ye yakın haksız kazanç elde ettiği iddia edilen çetenin en büyük müşterilerinin ise icra takibi yapan avukatlık büroları olduğu öğrenildi. Bir programcı ile anlaşan çete üyelerinin bu bilgileri bir programa çevirdikten sonra İstanbul, Mersin, Antalya, Muğla ve Kayseri’de satışa sunduğu belirlendi. Polisin yaklaşık 8 aydır takip altına aldığı çetenin yaklaşık bin program sattığı ve alıcılardan 800’ünün hukuk büroları olduğu da belirledi. 15 zanlıdan 6’sı sorgularında susma hakkını kullanırken 9 zanlı ifade verdi. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Aralarında çete lideri olduğu iddia edilen Emre K’nın da olduğu 15 kişi dün Şişli Adliyesi’ne gönderildi.



Serbest kaldılar



Savcılıkta da susma hakkını kullanan 8 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Emre K. ve 6 zanlı “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek” mahkemeye sevk etti. Şişli Sulh Ceza Mahkemesi, 7 zanlıyı “Delillerin tamamının toplanmış olması, kaçma ihtimalinin bulunmaması ve suç vasfının değişemeyecek olması” gerekçesiyle serbest bıraktı.





“Soft suç” kapsamında



70 milyon kişinin kimlik bilgilerini çaldıkları iddia edilen çete üyelerinin serbest bırakılması yeni bir tartışmayı da gündeme getirdi. Suçun TCK’nın 136’ncı maddesi kapsamında bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezasını öngördüğünü belirten hukukçular, bilişim suçlarının “soft suçlar” kapsamında görüldüğü için genellikle tutuksuz yargılama uygulandığını vurguladı.



Bilişim suçları konusunda uzman avukat Serhat Koç, “Tutuklama tedbir niteliğindedir. Kaçma şüphesi olmayan şüphelilerin tutuklaması uygun değildir. Delillerin karartılma durumu yoksa ve yerleşim yerleri belliyse o zaman tutuklama yargıçlar tarafından düşünülmez. Bu bilişim suçlarında da bunu görüyoruz. Ancak bu bilgileri satın alanların da aynı maddeden yargılanması gerekiyor” dedi.





Avukatlar bilmeden almış



İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın şu açıklamayı yaptı: Avukatlar borçularını takip etmek için bir takım bilgilere ihtiyaç duyuyorlar. Bu programların hangi yoldan elde edildiğini bilmeksiniz almışlar. Ben meslektaşlarımın bilinçli olarak böyle bir olayın içerisinde olduğuna inanmıyorum.”

bilgileri alan avukatlara dava açılıp açılmayacağına Adalet Bakanlığı’nın incelemesi sonrası karar verilecek. Savcısı Erol Demirtaş, zanlıların bırakılmasına itiraz etti.



