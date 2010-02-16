7.2 milyon euro’nun belgesi soruşturma dosyasında

T24

74 para transferi yer alıyor

Ak man ve Karaman’ın evlerine baskın

‘ZK teslimat’

Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile Kanal 7 yöneticilerinin 2003 - 2006 yılları arasında Almanya’daki Deniz Feneri e.V. yöneticilerinden alarak Türkiye’ye getirdikleri 7 milyon 158 bin 500 euro’nun belgesi, dernekle Türkiye’deki bağlantılarının araştırıldığı soruşturma dosyasına girdi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre belgede, Almanya’da mahkûm olan Mehmet Taşkan, Mehmet Gürhan ve Firdevsi Ermiş’in, Karaman’a 38 teslimatta 3 milyon 869 bin euro, Akman’a da 4 teslimatta 164 bin euro verdikleri bilgisi yer alıyor. Frankfurt savcılığının talebi üzerine Karaman ve Akman’ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin Türkiye’deki evleri arandı, bilgisayar hard diskleri yedeklenerek bazı belgelere el koydu.Almanya’daki Deniz Feneri e.V. Derneği yolsuzluğunun Türkiye bağlantılarını araştıran Cumhuriyet savcıları, Akman ve Karaman’ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı koydurmuştu. Kuryelik yapmakla suçlanan şüphelilerin, Almanya’daki dernek yöneticilerinden teslim aldıkları ve Türkiye’ye getirdikleri yaklaşık 7.2 milyon euro’nun belgesi soruşturma dosyasına girdi. Savcılık kaynakları, soruşturmanın gizliliği nedeniyle herhangi bir açıklama yapılmayacağını bildirdi.Belgede, Almanya’da yargılanan Taşkan, Gürhan ve Ermiş’in, Türkiye’de de haklarında soruşturma yürütülen Akman ve Karaman’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlere elden verdikleri para miktarlarının yazılı olduğu anlaşıldı. “Kuryelik” iddialarına da delil olabilecek belgede 74 para transferi yer aldı. Belgede, toplam 42 teslimat yapılan Karaman ve Akman’ın yanı sıra, diğer şüphelilerden Harun Kapıyoldaş’a 4 teslimatta 350 bin, İsmail Karahan’a 2 teslimatta 205 bin, İzzet Kurum’a da 3 teslimatta 280 bin euro verildiği bilgileri yer aldı.Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasının iddianamesinde, resmi kayıtlara geçirilmeyen çıkışların “Teslimat Gürhan” olarak yazıldığı belirtilmişti. Derneğin, hem resmi hem gayriresmi muhasebe kayıtları tuttuğu belirtilen iddianamede “Almanya’da toplanan yardım paraları ya Gürhan tarafından ya da görevlendirip yetkilendirdiği kişiler (Ermiş, Taşkan, Kurum) tarafından bankalardan çekiliyor ve Türkiye’ye, oradaki Deniz Feneri’nin gayriresmi başkanı olan Zekeriya Karaman’a götürülüp teslim ediliyor” deniliyordu.Frankfurt Savcılığı, Deniz Feneri e.V. davasını sonuçlandırdıktan sonra, aralarında Akman ve Karaman’ın da bulunduğu 15 kişi hakkında Türkiye’den “adli yardımlaşma” talebinde bulunmuştu. Talepte, 15 kişinin ev ve işyerlerinde arama yapılması istenmişti. Adli yardım talebine ilişkin soruşturmayı yürüten Talimat Bürosu Savcısı Mehmet Taştan’ın, Frankfurt Savcılığı’nın bu talebini yerine getirdiği anlaşıldı. Mali şube ekipleri, Akman ve Karaman’ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin Türkiye’deki adreslerine baskın yaptı. Baskın yapılan adreslerde ele geçirilen bilgisayar hard disklerinin kopyaları alınırken, belgelere de el konuldu. Zekeriya Karaman’ın avukatı Ersan Şen, müvekkilinin İstanbul’daki evinin yaklaşık bir ay önce arandığı bilgisini doğruladı.Belgede, toplam 74 teslimat sonucu 7 milyon 158 bin 500 euro’nun, söz konusu kişilere teslim edildiği kaydedildi. Akman ve Karaman’a verilen paraların “borç” olarak yazıldığı belgede, isimler de “zk teslimat”, “z akman eliyle zk teslimat”, “zk Almanya’da teslimat”, “İ KARAHAN ELİYLE ZK TESLİMAT”, “F ERMIS ELİYLE TESLIMAT”, “ZK TESLIMAT”, “z karaman mg eliyle”, “ZK EMANET PARANIN TESLIMATI”, “izzet kurum zk teslimatından”, “harun beye f ermis”, “zk tarafından atlas tr den alinan” olarak belirtildi.