72 kilo eroini narkotik köpeği 'Zeyna' buldu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin bir adreste narkotik köpeği \'Zeyna\' ile yaptığı aramada 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı. Narkotik köpeği \'Zeyna\'nın da kullanıldığı aramalarda, 40 paket halinde 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan açıklamada, 2018 yılında 6 ton eroin ele geçirilerek rekor kırıldığı, 2019 yılında da uyuşturucu ile mücadelenin artan kararlılık ve azimle devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI