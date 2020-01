72 ay vadeli yapılandırmada faiz oranı konusunda müşteri ile banka pazarlık yapacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, kredi kartı ve kredi borçlarına yönelik düzenlemeye açıklık getirdi. Canikli, "Yapılandırma sadece bugün itibariyle olan bakiye için geçerli. Bundan sonra kullandırılacak krediler için 72 ay geçerli değil" dedi. "72 ay vadeli yapılandırmada faiz banka ile müşteri arasında belirleniyor" diyen Canikli, "O noktada problem çıkacağını düşünmüyoruz. Sıkıntı ortaya çıkarsa onları giderici adımlar atarız. Bizim, BDDK'nın gözetiminde yapılıyor. Kural koymaya gerek olmadan görüşmelerle birçok şeyi halledebiliyoruz" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Moody's'in not düşürme kararını değerlendiren Canikli, "Moody's'e göre özel tedbir olmaz. Ekonomiye yönelik reformlar sürdürülür. Türkiye'nin güçlü ekonomik yapısı belirtiliyor, bu söylendikten sonra nasıl not düşürülüyor, garip tarafı bu. Moody's'in muhtemel not düşüşünü piyasa satın almıştı. Bu nedenle hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Kararı verenlerin, Türkiye'de beklentilerin gerçekleşmemesi üzerine çok büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını tahmin ediyorum.

"Eylülde 300 milyon dolara yakın net giriş var"

15 Temmuz'un etkisi Moody's'in not düşürmesinden çok daha ağırdı. Biz karar nedeniyle para çıkışı beklemiyoruz. Moody's kararından sonra 2 milyar dolar çıkıştan bahsediliyor, ben öyle bir çıkış olacağını sanmıyorum. Fonların kendi mevzuatları gereği çıkış yapsalar bile farklı şekilde giriş olacaktır. Ağustos ayında 900 milyon dolara yakın net giriş oldu. Eylülde 300 milyon dolara yakın net giriş var. 15 Temmuz gibi inanılmaz şoktan sonra bile net girişler sürüyorsa, Moody's'in etkilemesi ihtimali düşük" dedi.

"72 ay vade bugünkü bakiyeler için geçerli"

Canikli kredi kartında yeni düzenlemelerle ilgili şunları kaydetti: "İç talepte düşüş söz konusu. Bu nedenle adım atıldı. O yüzden taksit oranını 12'ye çıkardık. İthalata dayalı tüketimi daraltmak amaçlarımızdan bir tanesi. İthal oranı yüksek alanlarda taksiti artırmadık hatta bazı alanlarda düşürdük. 257 milyar liralık kredi stoku yapılandırma kapsamında. Yapılandırma sadece bakiye için geçerli. Bugün itibariyle olan stok için geçerli. Bundan sonraki kullandırılacak krediler için 72 ay geçerli değil. 72 aylık yapılandırma bugün itibariyle olan kredi bakiyeleri için geçerli. Bu yapılmak zorunda değil. Biz bankalara yapılandırma imkanı veriyoruz.

"Yapılandırma faizinde

sıkıntı olursa adım atarız"

72 ay vadeli yapılandırmada faiz banka ile müşteri arasında belirleniyor. O noktada problem çıkacağını düşünmüyoruz. Sıkıntı ortaya çıkarsa onları giderici adımlar atarız. Bizim, BDDK'nın gözetiminde yapılıyor. Kural koymaya gerek olmadan görüşmelerle birçok şeyi halledebiliyoruz."

"Mevduat faizi düşmeden kredi faizi inmez"

Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine yönelik değerlendirme yapan Canikli, "İndirimler kredi faizlerine tam olarak yansımıyor. Mevduata verilen faiz düşmeden kredi faizlerinde anlamlı düşüş çok gerçekçi gözükmüyor. Odaklaşmayı mevduat faizlerine yöneltmiş durumdayız. Bankalar da çalışıyor. Kural koymadan mevduat faizlerini düşürmeliyiz" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı ekonomik hedeflere de değindi. Canikli şunları söyledi: "Hedeflerde bir miktar bozulma olacak. En başta büyüme olmak üzere. Şimdi orta vadeli program hazırlıyoruz. Gerçekçi rakamlar üzerine kurulması gerekiyor, elbette revizyon gelecektir. Büyüme dışındakilerde hedefe uzaklık noktasında problem görünmüyor. Büyüme ve cari açık dışındaki hedeflerde sorun yok."

"İtirazlar tek kalemden çıkmış gibi"

Kamuda FETÖ ihraçlarına yönelik itirazlarda gelinen son noktayı anlatan Canikli, "Son 4-5 günde talepler yoğunlaştı. İhraçlara yönelik standart şablon itiraz metinleri var. Bu da son derece önemli. Şifreyle girilen haberleşme platformunda konuştuğu tespit edilen birini düşünün. O kişiler bile başvuruyorlar. Onların dilekçeleri de standart, tek kalemden çıkmış gibi. Biz bunlara rağmen hepsini gözden geçiriyoruz" şeklinde konuştu.