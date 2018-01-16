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 72 asker FETÖ itirafçısı oldu

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, son 3 ayda, aralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın da bulunduğu Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri

16 Ocak 2018 21:36

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ\'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, son 3 ayda, aralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler\'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın\'ın da bulunduğu Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinden 72 subay ve astsubay itirafçı oldu. Bu kişilerin itirafları sonucu çok sayıda mahrem imam göz altına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ\'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı olanların serbest bırakılmasıyla birlikte, son 3 ayda 72 asker itirafçı oldu.  
GATA\'NIN SİVİL İMAMI DA GÖZALTINA ALINDI
Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Burak Akın\'ın itiraflarından sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan 11\'i subay 6\'sı sivil imam olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınan sivil imamlardan birinin, GATA\'daki subaylardan sorumlu olduğu tespit edilen İngilizce öğretmeni Metin Bozkurt olduğu belirtildi. 
DENİZ KUVVETLERİNDEN BUGÜN 3 ASTSUBAY TESLİM OLDU
Bugün sabah saatlerinde Deniz Kuvvetlerinde görevli 3 astsubayın daha FETÖ ile bağlantılı olduklarının söyleyerek teslim oldukları belirtildi. Emniyette işlemleri süren 3 askerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve itirafçı oldukları söylendi.

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