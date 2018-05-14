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72 albay için FETÖ'den gözaltı kararı

ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda ankesörlü telefonlarla FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idare işlem yapılan 47 albay olm

14 Mayıs 2018 12:37

ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda ankesörlü telefonlarla FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idare işlem yapılan 47 albay olmak üzere 72 albay hakkında 14 ilde gözaltı işlemleri başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Kara Kuvvetleri  Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ\' nün “mahrem imamlar” ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 47 albay olmak üzere toplam 72 albay  hakkında 14.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 14 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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