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Spor

71,5 dakikada bir gol!

Milan Baros, ligdeki 16 haftalık bölüme 14 gol birden sığdırarak, transferde kendisine güvenenleri mahçup etmedi.

24 Aralık 2008 02:00


Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, ligdeki 16 haftalık bölüme 14 gol birden sığdırarak, transferde kendisine güvenenleri mahçup etmedi.

Turkcell Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Milan Baros, sahada kaldığı her 71,5 dakikaya 1 gol sığdırmayı başararak, müthiş bir performans sergiledi.

Baros, 16 haftalık ilk bölümde 4'ü 90'ar dakika olmak üzere 14 maçta forma giyerken, sahada toplam 1002 dakika kaldı. Galatasaray adına ligde 14 gole imza atarak takımını sırtlayan Baros, sahada kaldığı her 71,5 dakikada 1 gole imza atmış oldu.

BAROS'UN GOL KARNESİ

Galatasaray takımı adına Baros ligde 7 maçta gol atarken, Çek oyuncunun skor ürettiği maçlardan yalnızca birini sarı-kırmızılı takım kaybetti.

Milan Baros'un Turkcell Süper Lig'de bu sezon gol attığı maçlar şöyle:


Maç Skor Gol
----------------------- ---- ---

Kocaelispor-Galatasaray 1-4 2

Galatasaray-Konyaspor 4-1 2

Eskişehirspor-Galatasaray 4-2 1

Galatasaray-Hacettepe 3-1 3

Ankaragücü-Galatasaray 0-3 2

Gençlerbirliği-Galatasaray 1-3 1

Galatasaray-Beşiktaş 4-2 3

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