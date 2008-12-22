71 yılda Toyota’dan ilk zarar

Dünyanın en büyük ikinci otomotiv şirketi olan Toyota, 71 yıl sonra ilk kez bu yıl faaliyet zararı beklediğini açıkladı.



Japonya'nın en büyük otomotiv firması Toyota, bu zararı Kuzey Amerika ve Avrupa pazarındaki büyük talep düşüşü ve üretim daralması nedeniyle yükselen Japon Yeni'ne bağladı.



Toyota'dan yapılan açıklamada, Mart 2009’da bitecek olan mali yılda grubun kâr tahminini 555 milyar yenden 50 milyar yen düzeyine indirdiği bildirildi.



Toyota geçen yıl, 1,7 trilyon yen kâr elde etmişti.



Toyota'nın en kârlı pazarı olan ABD'deki satışları kasım ayında yüzde 34 azalırken, Avrupa satışları da aynı oranda düştü.

