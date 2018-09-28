T24 LogoT24 Logo
Gündem

71 yaşındaki kadın kendini astı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde, alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Fehime Yörük (71), kendini iple asarak intihar etti

28 Eylül 2018 23:25

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde, alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Fehime Yörük (71), kendini iple asarak intihar etti.
Olay, Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Okul 2’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Fehime Yörük, girdiği bunalım sonucu kendisini evinin çatı katında iple asarak intihar etti. Durumu fark eden yakınları 112\'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Yörük’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yörük\'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan AYDEMİRBAFRA Samsun DHA SAMSUNun BafraYörükOlay BafraEmirefendi Mahallesi OkulSokaktaFehime YörükDurumuYörükünBafra Devlet HastanesinePolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24