7.1 milyar'lık gizemli Türk benim

T24

Şaşırtan beyan

Kim bu müthiş Türk?



Londra devreye girdi

Yetkililer sessiz

Iraklı bir aile dostunun kendisine milyar dolarlık hisse senetlerini miras bıraktığını söyleyen Engin, "Bu hisselerin gelişi de ayrı bir macera... Ama hisseler hala bana teslim edilmedi. Kimileri bu hisse senetlerinin üzerine yatmaya çalışıyor" iddiasında bulundu. Sabah gazetesinin haberine göre, varlığına inandığı hisse senetlerini alabilmek için oğlu Hilmi Onur ile birlikte müthiş bir mücadele verdiğini söyleyen Namık Kemal Engin, "Başbakanlık, MİT, Dışişleri, Maliye... Yazmadığım yer kalmadı. Bu hisseleri almak için tüm servetimi tükettim. Sadece ben değil yakın dostlarım borç batağına saplandı, iflas etti... Borçlandığım herkes bana 'Tokatçı' gözüyle bakar oldu. Eğer bu hisseleri alamazsam ben ve oğlum dahil en az 50 kişi intihar eder!" dedi.Tarih 6 Nisan 2010... Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Varlık Barışı'nda bir mükellef 7.1 milyar lira beyan etti'' deyince herkes bu müthiş Türk'ün kim olduğunu merak etti. Öyle ya, Forbes dergisinin zenginler listesine göre, Türkiye'de 3 milyar dolarlık servetiyle Hüsnü Özyeğin birinci sırada, 2.9 milyar dolarla Mehmet Emin Karamehmet ikinci ve 2.6 milyar dolarla Tarık Şara üçüncü sıradaydı. Bakan Şimşek o gün sözlerini şöyle tamamladı: "Bana verilen bilgiye göre, beyan edilen varlıkların yüzde 90'ı Türkiye'ye getirilmiştir." Yani servetin kaynağı Kapıkule'nin öbür yanıydı... Mükellef isminin gizli kalmasını istiyordu. Acaba bu müthiş beyan ikinci bir "Ali Türkan vakası" mıydı? Yoksa beyan edilen para gerçekten de gelecek miydi? Herkes şu sorunun yanıtına odaklandı: "Yurtdışından bir servet getiren bu müthiş Türk kimdi?"Yaklaşık iki ay sonra Sabah'ın "Kulağı delik" ekonomi yazarı Meliha Okur ilginç bir yazı kaleme aldı. 19 Haziran tarihli yazısında Okur, o müthiş Türk'ü şöyle tarif ediyordu: "...Peki, kim bu gizemli patron? Yaşı 55... Dünyanın dev şirketlerinin hisselerinden oluşan zengin bir hisse senedi portföyüne sahip. Hisseleri gıda ve petrol şirketinde... Epeydir Ankara'da... Şunu da belirtelim halen yıllık iznini kullanan yazarımız Meliha Okur'a ulaştık. O da yazılarındaki gizemli zengin olarak bahsettiği ismin Namık Kemal Engin olduğunu onayladı. İşte Meliha Okur'un bu yazısının ardından, İstihbarat Servisi'ne gelen Ankara mahreçli bir fısıltı ilginç bir haber macerasının başlangıcı oldu. Bu fısıltıya göre müthiş Türk, belki de bir hayalin peşinde tüm servetini yitiren Ankaralı işadamı Namık Kemal Engin'den başkası değildi. O işadamını bir güney kentinde bulduk ve konuştuk. Ve ortaya MİT'in, MOSSAD'ın, FBI'ın adının geçtiği casusluk romanlarına taş çıkartacak ilginç bir öykü çıktı. "Iraklı dostum bana servetinin tümünün hisse senetleri ve bir kısmı nakit olmak üzere Londra'daki bir 'Bimas Watson' adlı bir 'Security House'ta olduğunu söyledi. Bu emtianın Türkiye'ye getirmem için bana Irak makamlarından bir vekaletname çıkardı. Ardından bu değerli emtiaları getirebilmek için avukatlar tuttuk. Hem Türkiye'de, hem Londra'da... Hisseler arasında McDonalds'ın yüzde 13, Buharia Petrol'ün yüzde 50 kağıdı var (Burada bir soru işareti var. Mc Donalds'ın yüzde 13'ü 9.42 milyar dolar ediyor). Yanında da Kraliyet Bankası'na ait 117 milyon dolarlık blokeli çek... Tüm bunları Türkiye'ye getirebilmek için kolları sıvadık...""Ve bir gün Londra'dan müjdeli haberi aldık. Oradaki avukatımız David Marc, emtiaların diplomatik kurye ile Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'ne gönderildiğini söyledi. Kısa bir süre sonra İngiliz Büyükelçiliği'nden bir e-mail aldık. (Bu e-mail Namık Kemal Engin'in iddiası. Büyükelçilik yalanlıyor. E.E.). E-mailde, '5 Temmuz günü Büyükelçi Nick Baird ile randevunuz var' deniyordu. Sonra bir email daha aldık... Bu randevunun 10 Temmuz'a ertelendiğini söylüyordu. 10 Temmuz günü gittik. Kapıda 'Böyle bir randevu görünmüyor' dediler..."Namık Kemal Engin, Maliye Bakanı'nın açıkladığı 7.1 milyar liralık beyanın kendi beyanı olduğunu iddia ediyor. SABAH'ın ulaştığı bir kaynak "7.1 milyar liralık beyanda bulunan kişi Namık Kemal Engin mi?" sorusuna önce 'evet' yanıtını verdi. Ancak daha sonra bunu yalanladı. Yine SABAH'ın ulaştığı bir bilgiye göre 7.1 milyar liralık beyan Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı'na yapıldı. Mersin VD Başkanı Serdar Aksoy, hem yazılı hem de şifahi olarak iletilen aynı soruya olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi.