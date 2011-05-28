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71 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ AKSARAY (A.A)

28 Mayıs 2011 17:56

-71 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ AKSARAY (A.A) - 28.05.2011 - Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda, 71 kilogram eroin ele geçirildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucunun Türkiye üzerinden batı illerine oradan da Avrupa ülkelerine gönderileceği bilgisine ulaştı.  Emniyet güçleri, plakası belirlenen lüks bir aracı, Aksaray-Ankara karayolunda bir dinlenme tesisi yakınlarında durdurdu. Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış toplam 71 kilogram eroin ele geçirildi.  Uyuşturucuyla ilgili olarak 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

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