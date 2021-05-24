71 çocuğu zorla dilendiren 10 sanık tahliye oldu: 13 çocuğumdan sadece ikisi kendi istekleriyle çalışıyor!

Suriye'deki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan 71 çocuğu zorla dilendiren 15 sanık hakkında 570 ile 858 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu 10 sanık tahliye edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.



Duruşmada savunması alınan örgüt liderlerinden Abdo Hamud, "Ailem ve çocuklarımla Suriye’den geldim. Polis bir gece çocuklarımı almış. Sonra ben de gidip teslim aldım. Çocuklarım kendi rızalarıyla çalışıyordu. Ben bunun yasak olduğunu polise gidince öğrendim. Sonra da çocuklarımı çalıştırmadım. Çocuklar eve yardım için çalışıyordu. Ailemin maddi durumu kötüdür. Kendi çocuklarım dışındaki çocuklardan haberim yok. Olayın buralara geleceğini bilsem asla çalıştırmazdım" diye konuştu.

"13 çocuğum var sadece ikisi çalışıyor"

Diğer örgüt lideri Ahmet Hamut ise savunmasında, "13 çocuğum var ve sadece 2 çocuğum çalışıyor. Zorla çalıştırmam söz konusu değildir. Kendi istekleriyle çalışıyorlar" dedi.

Diğer sanıklar da sadece kendi çocuklarının çalıştığını, onların da zorla çalışmadıklarını söyleyerek, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliye ve beraat kararı verilmesini istedi.;Mahkeme heyeti tutuklu 13 sanıktan 10 sanığın tahliye ettirdi.



Örgüt liderleri Abdo Hamud ve Ahmet Hamut ile sanık Yusef Hamud’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. (DHA)