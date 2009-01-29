'Siyasi erk yönlendiriyor' iddiaları

Kaç kişi dinleniyor?



İstifa edecek mi?

Anayasa Mahkemesi, MİT, polis ve jandarmaya telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren kanunun, “Dinlemelerde faaliyetlerin denetiminin, başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını” öngören hükmünü iptal etti.Mahkeme’nin bu kararını değerlendiren Telekominikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek,”Bu karar kesinlikle nitelikle ilgili değil. Sanki soruşturması yapılmış birçok dinlemelerin artık geçersiz hale geleceği gibi yorumlarda bulunuyorlar. Bu doğru değil. Bugün alınan karar 2 konudadır. Birincisi İletişim Başkanı'nın atanması ile ilgili. Bir de 2005'te yapılan değişikliklerde belirtilen İletişim Başkanlığındaki dinleme işlemlerinin Başbakan tarafından yürütüleceği hükmünü iptal etti. Ne şimdiye kadar yapılan soruşturmaları etkiler, ne de yürütülen davalarla ilgili bir karardır.Meclis'te İnsan Hakları Komisyonu tarafından yasa dışı yollardan dinlendiğine inanan varsa başvuru yapsınlar dendi. Kimse başvurmadı. Ben de şimdi bunu tekrar ediyorum. Eğer yasa dışı yollardan dinlendiğini iddia eden varsa başvuru yapsın. Ortam dinlemesi bizim dışımızda dinlemeler. Polis tarafından yapılabilir. Türkiye'de dinlenen kişi sayısı bilinse, abartıldığı gibi değil. 70 milyon kişiyi dinlemek mümkün değil.Ben MİT, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nın emanetçisiyim. Şunu açıklıyorum ki, Avrupa'daki dinlemelerin üstünde değil bizdeki dinleme sayısı. Nüfus oranına göre binde 1 olduğunu kamuoyu ile paylaşıyorum. Ortam dinlemesi dediğimiz yasa dışı yapılanları kastetmiyorum. İki kişi oturup konuşurken cebinizi açıp kaydetme de yasa dışıdır. Bunları kastetmiyorum.Şimşek'in verdiği orana göre Türkiye'de toplam 71 bin kişi dinleniyor.Nasıl bir karar çıkacağına bakıp ona göre hareket edeceğim.