70'ten fazla ölü



Avusturya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexander Marakovits, APA haber ajansına yaptığı açıklamada polisin söz konusu kamyonun kasasından çıkardığı sığınmacı cesetlerinin sayısının 70'i aştığını söyledi. Konuya ilişkin ayrıntıların gün içerisinde yapılacak basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Soruşturma yetkilileri, ölü sayısının 50 dolayında olduğu üzerinde duruyordu. Dün Viyana'nın güneyindeki A4 otobanında terk edilmiş bir halde bulunan kamyonun, soğutma sistemlerine sahip eski bir veteriner kliniğine getirildiği ve 20 polisin gece boyunca cesetleri kamyon kasasından çıkartabilmek için çalışmalar yürüttüğü açıklandı.

Polisin verdiği bilgilere göre, cesetlere otopsi yapılacak. Uzmanlar, kamyon kasasındaki sığınmacıların havasızlıktan boğulduğu ihtimali üzerinde duruyor. Adli tıp uzmanları hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin tespit edilebilmesine de çalışacak. Sığınmacıların hangi ülkeden geldiği ve ne zaman öldükleri belirsizliğini koruyor.