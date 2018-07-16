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703 sayılı KHK ile kaldırılmıştı; rektörlüğe profesörlük şartı geri getirildi

Rektörler en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

16 Temmuz 2018 10:18

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından yayımlanan 703 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile rektörlük atamaları için profesör olmak şartının kaldırılması hükmünden vazgeçildi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan 4 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre rektörler en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Yayımlanan 4 nolu kararname ile 9 temmuzda yayımlanan 3 nolu üst kademe yöneticilerine dair kararnameye ek fıkra eklendi.

9 temmuz tarihli düzenlemede rektörlük için tüm şartlar kaldırılmıştı.

Yeni düzenleme uyarınca rektörlerin, en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından atanması kararlaştırıldı.

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