702 gündür haber alınamayan çocuklar drone ile aranacak

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 702 gündür haber alınamayan, 7 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı ile 10 yaşındaki Bayram Erol’u bulmak için bölgede drone ile arama çalışması yapılacak.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Çermik Mahallesinde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, 29 Aralık 2015 tarihinde sabah saatlerinde oyun oynamak için evlerinden çıkmışlardı. 702 gündür haber alınamayan 10 yaşındaki Bayram Erol’un ailesini evinde ziyaret eden Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, ziyareti sırasında, önümüzdeki günlerde bölgeye ekiplerin geleceğini ve farklı yöntemlerle arama yapılacağını söylediği öğrenildi.

Bayram Erol’un küçük kız kardeşi Rukiye Gül Erol, abisini çok özlediğini belirterek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ağabeyinin bulunmasını isteyerek üzüntüsünü dile getirdi.



“Yeniden arama yapılacak”

Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak’ın evlerini ziyaret ettiğini açıklayan anne Adile Erol, “Bizde kendisine bilgi verdik. Yeniden bir ekip geleceğini ve aramaların yapılacağını söyledi. Asla bırakmayacağız peşini dedi. Sağ olsun. İnşallah umutluyuz, inşallah olumlu bir sonuç alırız. Müjdeli bir haber alırız. Allah rızası için bilen gören varsa yine tekrar söylüyorum, yine söyleyeceğim, defalarca söyleyeceğim biz uyku uyuyamıyoruz. Ben bir anneyim, bunu anne olan baba olan biri bilir. Çocuğunun ne olduğunu bilememek yıkıyor ve üzüyor. Hayırlı bir haber bekliyoruz, inşallah çocuğumuzdan hayırlı bir haber gelir” dedi.

"Gece gündüz uyku uyumuyoruz"

Baba Ömer Erol de, “Bugün Kaymakam bize geldi sağ olsun bizimle ilgileniyorlar Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Her zaman kapımız açık olduğunu söyledi. Ne zaman başınız sıkıştığınız zaman biz ilgileniriz dedi. Hepsinden Allah razı olsun. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Biz gece gündüz uyku uyumuyoruz, biz çok kötü durumdayız. İşte devlet bize sahip çıkıyor, sağ olsun. Bulunması için ne gerekiyorsa ellerinden gelecekleri söyledi. Bundan sonra bizde bize düşen görevi yapacağız” şeklinde konuştu.