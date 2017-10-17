700 yıllık mezarları yıkıp, yol açtılar

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde, tarla sahiplerinin yaptıkları yol çalışması sırasında Karamanoğulları dönemine ait 700 yıllık mezarları yıkması, tepkilere yol açtı.

Erdemli\'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Elvanlı ve Pınarbaşı mahallelerinin ortak kullandığı mezarlığın çevresinde bulunan tarla sahipleri tarafından iş makineleri ile yol açılması tepki çekti. Mezarların yıkılarak yolun açıldığını haber alan Elvanlı Mahallesi Muhtarı Duran Hayta ve Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Murat Ergen ile birlikte mahalle sakinleri, mezarlığa gelerek duruma tepki gösterdi.

Mezarların tahrip edilmesinin büyük bir saygısızlık olduğunu belirten Muhtar Ergen, \"Bu mezarlık 1300 yıllarında Karamanoğulları Beyliği\'nden ayrılan Elvanoğulları Beyliği yerleşkesi zamanından kalma bir mezarlık. 700 yıllık mezarların bulunduğu yerde, sınırına tarla komşusu olanlar tarafından mezarlar yıkılarak yol açılmış. Vatandaşlar geldi, bize durumu sordu, bizler de geldik durumu yerinde gördük. Gerçekten büyük bir yanlışlık yapılmış\" dedi.

Muhtar Ergen, muhtarlık olarak yol açma izni vermediklerini ifade ederek, \"Haberi alır almaz hemen Büyükşehir Belediyesi\'ne haber verdik. Yetkililer geldi ve yolu kapattı. Ama 700 yıllık mezarların tahrip olması, sökülmesi inanın geçmişimize büyük bir saygısızlık. Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlığımızın çevre duvarının yapılması ve bir bekçi görevlendirilip korunmasını, aynı zamanda bu tahrip edip, yol açan kişilerin belirlenip cezalandırılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Bu arada, Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklama da olayın haber alınmasının ardından yol çalışmasının durdurulduğunu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.



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