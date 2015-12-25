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700 yıllık kümbet duvarına “Ölmek var, dönmek yok gülüm” yazıldı!

Kümbet, 1980 yılında koruma altına alınmıştı

25 Aralık 2015 12:19

Kayseri’de 736 yıldır ayakta duran Döner Kümbet’in üzerine sprey boya ile “Ölmek var, dönmek yok gülüm” yazıldı.

Cihan Haber Ajansı’dan (CHA) İsmail Yıldız’ın haberine göre  Kent merkezinden Erciyes’e çıkan Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde yer alan 14. yüzyıl Selçuklu eseri Döner Kümbet’inin duvarına sprey boya ile yazı yazıldı. 

Bezemelerindeki hayat ağacı, çift başlı kartal ve arslan motifleriyle ünlü eserin bu hali duyarlı vatandaşların tepkisine neden oldu. Sokaklar gibi yadigarlarında temizliğinin de önemli olduğunu vurgulayan vatandaşlar, tepkilerini “Tarihi eserlerin duvarlarını yazı tahtasına çevirmek çok geride kalmış, ilkel bir yöntem. Gençlerimizi tarihi eserlere saygılı olmaya davet ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.

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