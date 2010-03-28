700 yıllık cihad fetvası kaldırılacak mı?

T24 - Mardin Artuklu Üniversitesi'nde bir araya gelen İslam âleminin önde gelen isimleri, El Kaide gibi grupların eylemlerine meşruiyet kazandırmak için kullandığı 700 yıllık cihat fetvasını masaya yatırıyor. Büyük İslam alimi İbn-i Teymiyye'nin Moğol istilası sırasında, Mardinlilerin isteği üzerine 1300'lü yılların başında verdiği, bütün Müslümanları, Müslüman olmayan yönetimlerle savaşmaya çağıran 'cihat' fetvası 700 yıl sonra yine Mardin'de tartışılıyor.



Artuklu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Küresel Yenilik ve Rehberlik Merkezi (GCRG) ile Canopus Consulting düşünce kuruluşlarının desteğiyle 'Barış Diyarı Mardin' başlığıyla düzenlenen toplantıya Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğer İslam ülkelerinden 20'ye yakın tanınmış din adamı katılıyor. Moritanya'dan Şeyh Abdullah bin Bayah, Türkiye'den Prof. Dr. Ahmet Özel, Bosna Başmüftüsü Abdullah Omar Naseef, Tabah Vakfı Kurucu Başkanı Şeyh Habib Ali Jifri ve Prof. Dr. Aref Ali Nayed gibi isimler krtik tartışmalar yapıyor.



Zaman'ın haberine göre Zirve öncesi basın açıklaması yapan Canopus Consulting Direktörü Aftab Ahmad Malik, İslam'ın masum insanların ölümünü emretmediğini vurguladı. Malik şöyle konuştu: "Bugün İslam adına cihadı kullananlardan hiçbiri ne alim ne de medrese eğitimlidir. Cihadı yapanların ancak yüzde 3'ü İslam medreselerinden mezun olmuşlar. Onların cihat emri İslam'ın yorumu değildir. Radikal grupların eylemlerini meşrulaştırmak için kullandıkları dini argümanların başında 'Mardin Fetva'sı olarak bilinen ve Müslümanları, Müslüman olmayan yönetimlerle savaşmaya çağıran fetva gelir. Mısır'daki cihatçı hareket bu fetvayı kullanarak ayaklandı. Bizler bunu Mardin'de masaya yatırdık. Amacımız İslam dünyasının önde gelen din adamlarıyla, o fetvanın bugünün koşullarında geçerli olup olmadığını tartıştırmak. Bu kişilerin hepsi İslam dünyasında milyonları etkileme gücüne sahip şahsiyetler."



El-Kaide veya başka gruplarından tehdit alıp almadığının sorulması üzerine Maliki, "Çok fazla konuşmamam konusunda uyarıldım." dedi.



Basın açıklamasından sonra konferansa geçildi. Açılış konuşmasını yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Serdar Bedii Omay, İslam dünyasını yakından ilgilendiren bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu söyledi. Omay, "İnanıyorum ki bu toplantıdan çıkacak sonuç, İslam alemi için güzel ve hayırlı sonuçlar çıkacak." dedi. Mardin Valisi Hasan Duruer de Mardin'in sahip olduğu tarihi ve kültürel yapıya dikkat çekti.