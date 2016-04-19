700 polisle uyuşturucu operasyonu; 35 kişi gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese sabahın şafak vakti operasyon düzenledi. Polis 35 kişiyi gözaltına alırken, 61 kilo 100 gram esrar, 244 gram kokain, 29 bin 700 adet uyuşturucu hap, 4 tabanca, 4 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 200 lira para ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen kişilerin adreslerine Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet Şube'den 700 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Çok sayıda adrese giren ekipler, kilitli demir kapıları koç başlarıyla kırdı.

DHA'nın haberine göre, polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda, uyuşturucu operasyonları için eğitilen kopeklerle evler didik didik arandı. Günün ilk ışıklarına kadar devam eden operasyonda, 61 kilo 100 gram esrar, 244 gram kokain, 29 bin 700 adet uyuşturucu hap, 2 tabanca, 3 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 3 bin 200 lira para ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.