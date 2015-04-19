‘700 mülteci sulara gömüldü’



Mültecileri taşıyan tekne İtalya'nın Lampedusa adasının 120 mil güneyinde Libya karasularında alabora oldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Sözcüsü Carlotta Sami, yaklaşık 700 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Carlotta Sami, 28 kişinin yakınlardaki bir yük gemisi tarafından kurtarıldığını, kayıp mültecilerin yüksek ihtimalle hayatını kaybettiğini söyledi.

Akdeniz'de bir hafta önce meydana gelen mülteci faciasında da 400'den fazla Afrikalı mülteci hayatını kaybetmişti.