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Dünya
Deutsche Welle

‘700 mülteci sulara gömüldü’

Libya açıklarında bir mülteci teknesinin alabora olması sonucunda 700 mültecinin hayatını kaybettiği sanılıyor.

19 Nisan 2015 14:43


Mültecileri taşıyan tekne İtalya'nın Lampedusa adasının 120 mil güneyinde Libya karasularında alabora oldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Sözcüsü Carlotta Sami, yaklaşık 700 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Carlotta Sami, 28 kişinin yakınlardaki bir yük gemisi tarafından kurtarıldığını, kayıp mültecilerin yüksek ihtimalle hayatını kaybettiğini söyledi.

Akdeniz'de bir hafta önce meydana gelen mülteci faciasında da 400'den fazla Afrikalı mülteci hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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