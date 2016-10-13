700 milyon kız çocuğu büyüyemeden evlendirildi!

Uluslararası çocukları koruma örgütü Save the Children, 11 Ekim Kız Çocukları Günü dolayısıyla dün bir rapor paylaştı. Örgütün paylaştığı "Her Kız Çocuğu Değerlidir" adlı raporda, dünya genelinde 700 milyon kız çocuğunun 18 yaşına gelmeden evlendiğine ve erken evliliklerin kız çocukları üzerinde eğitim, kişisel koruma ve sağlık gibi alanlarda olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekildi. Türkiye, ülkelere göre kız çocuklarının yaşam kalitelerinin sıralandığı grafikte ise 144 ülke arasından 55. sırada yer aldı.

‘2050’de artacak’



Save the Children Almanya Başkanı Susana Krüger, "Çocuk yaşta evlilikler, pek çok dezavantajı olan bir kısır döngü. Bu kısır döngüde kız çocukları eğitim, gelişim ve çocukluk gibi temel haklardan mahrum kalıyor" dedi. Krüger, “Vücutları daha hazır bile değilken çocuk doğuruyorlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda da yüksek riske sahipler“ şeklinde konuştu. Save the Children’in tahminlerine göre, şimdilik 700 milyon olarak saptanan ‘evlendirilen kız çocuklarının sayısı’, böyle devam edirse 2050 yılında bir milyar 200 milyonu bulacak.

Rapora göre, çocuk evliliklerin en fazla görüldüğü ülke ise Hindistan. Bu ülkede kız çocuklarının yüzde 47'si erken evlilik kurbanı. Nijerya'da ise yoksul ailelerin kız çocuklarının zengin ailelerin çocuklarına kıyasla daha erken evlendirildiği kaydedildi. Afganistan, Yemen, Hindistan ve Somali'de bazı kız çocukları ise daha 10 yaşına gelmeden evlendiriliyor.

Türkiye 55’inci sırada



Save the Children, çocuk yaşta evlilik, erken hamilelik, anne ölümleri gibi kriterlere göre dünya genelinde 144 ülkeyi kız çocuklarının yaşam kalitesine göre sıraladı.

Buna göre kız çocukları bakımından yaşam kalitesi en iyi ülke İsveç oldu. Finlandiya, Norveç, Hollanda ve Belçika ilk beşte yeralan ülkeler. Türkiye 144 ülke arasında 55. sırada bulunuyor. Listenin son üç sırasında ise Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Nijer yer alıyor.