700 milyar dolar ne kadar eder?

ABD'de, küresel etkiler yaratan mali krize çözüm bulmak için 700 milyar dolarlık bir kurtarma paketi kabul edildi. Mali sistemi kurtaracak olan 700 milyar dolar gibi büyük bir parayla neler alınabilir? Ya da bu para, başka mali değer veya harcamalarla kıyaslandığında gerçekte ne kadardır?

Reuters'ın derlediği bilgilerle, 700 milyar doların büyüklüğü şöyle:

1.) ABD, 2001 yılından bu yana Afganistan ve Irak savaşları için 800 milyar dolar civarında harcama yaptı.

2.) Bu kurtarma paketinin faturasını, dünyanın en zengini olan ve kişisel serveti 57 milyar dolar eden Bill Gates'den 12 tanesi ödeyebilir.

3.) 700 milyar dolar, kabaca Hollanda'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na (GSYİH) eşit, Pakistan'ınkinin ise 5 katı.

4.) Afrika'nın tümünün birleşik GYSİH'sı ise yalnızca 100 milyar dolar.

5.) ABD'nin 2007 yılındaki savunma bütçesi 78 milyar dolar civarındaydı.

6.) 700 milyar dolar ile her biri 5,3 milyar dolara malolan, 130 tane en büyüklerinden uçak gemisi satın alınabilir.