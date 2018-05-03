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700 kişiyi katleden DEAŞ'ın sözde komutanı adliyede

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanlarından olan ve Suriye'deki Şaidat bölgesinde 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K

03 Mayıs 2018 14:59

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ\'ın sözde komutanlarından olan ve Suriye\'deki Şaidat bölgesinde 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.\'nin de aralarında bulunduğu Suriyeli 4 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DEAŞ\'ın Suriye\'deki sözde komutanlarından K.E.H.\'nin İzmir\'de olduğu bilgisi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir MİT Bölge Başkanlığı\'nın koordinesinde geçen hafta operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan K.E.H.\'nin, DEAŞ\'ın, Suriye\'nin Deyrizor şehri ve çevresinin sözde komutanı olduğu belirtildi. Suriye\'deki Şaidat bölgesinde 14 Aralık 2017 tarihinde 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.\'nin, ayrıca örgütün sözde lideri Ebubekir el- Bağdadi\'nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, örgüt içinde de sözde infaz videoları yayınlanan Saddam Cemal\'in akrabası olduğu tespit edildi. K.E.H.\'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'de düzenlediği operasyonlardan kaçan DEAŞ\'ın sözde üst düzey yöneticisi oldukları belirlenen M.M., M.E.Z. ve Ö.M.\'yi de Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan operasyonda, Gaziantep\'te yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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