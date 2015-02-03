'700 bürokrat milletvekilliği için nabız yokladı'

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (3 Şubat 2015) manşetinde yer alan haberde, 7 Haziran seçimleri öncesinde 700 bürokratın Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AKP kurmaylarıyla temasa geçerek adaylık için nabız yokladığı iddiası yer aldı. Haberde, Davutoğlu’nun çok sayıdaki başvuruya “Peki devleti kim yönetecek?” diyerek tepki gösterdiği belirtildi. İlhan Toprak imzalı habere göre, Davutoğlu’nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan’ın milletvekilliği adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Haberde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da milletvekili adayı olmasının beklendiği ifade ediliyor.

Yeni Şafak’ta yer alan, “Peki devleti kim yönetecek?” başlıklı haber şöyle:

‘Peki devleti kim yönetecek?’

Seçimlerin yaklaşmasıyla milletvekili adayları da netleşmeye başladı. Aday olmak isteyenler arasında bürokratlar başı çekiyor. 700 bürokrat, Başbakan Davutoğlu ve AK Parti kurmaylarıyla irtibata geçerek nabız yokladı. Davutoğlu ise bu kadar yüksek başvuruya, “Peki devleti kim yönetecek” şeklinde tepki gösterdi.

Genel seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyenlerin başında yüksek bürokrasiden isimler geliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AK Parti yetkili kurum ve kişilerine şuana kadar 700’ün üzerinde yüksek bürokratın nabız yokladığı ortaya çıktı.

Bu kadar yüksek başvuru nedeniyle Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Peki devleti kim yönetecek” sözleriyle adaylık bekleyen bürokratlara tepki gösterdiği öğrenildi. Davutoğlu’nun tepkisi ve yüksek başvuru nedeniyle AK Parti, bürokrasinin başındaki isimlere fren sistemi getirdi.

Fidan garanti gibi

AK Parti, bürokratların, yerlerine veto yemeyecek isim bulmaları durumunda adaylığına yeşil ışık yakılıyor. Bürokrasiden AK Parti’nin en fazla 15 ismi aday göstereceği belirtildi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın milletvekili adaylığına kesin gözüyle bakılırken, paralel yapıyla mücadele, Suriye ve Irak başta olmak üzere tererle mücadele, çözüm süreci gibi önemli operasyonların devamını sağlayacak isim bulmakta zorlanıldığı belirtildi.

Her ilde kadın kotası

Kadın ve gençlik kollarının taleplerini de değerlendiren AK Parti, bu seçimde her ilden bir kadın aday göstermek istiyor. Bu konuda teşkilatların ve kadın aktivistlerin taleplerini alan AK Parti’nin her ilden göstereceği kadınların en az yarısının ise başörtülü olacağı belirtiliyor. AK Parti’nin önceki seçimlerde başörtülü aday göstermesi için kadın dernekleri yoğun bir kampanya yürütmüştü. İstanbul Kadın Kolları Başkanı Özlem Zengin’in de adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Başdanışmanlar favori

Şu ana kadar, AK Parti’den aday olmak için Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aydın Ünal istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın metin yazarı ekibinde de yer alan Ünal’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. AB Bakan Yardımcısı ve eski İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, eski Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Ulvi Saran’ın da milletvekili aday olması bekleniyor. Başbakan Başdanışmanı Hatem Ete ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal’ın da ismi adaylık için kulislerde konuşuluyor.

Çözümün kara kutusu

AK Parti’de aday olmak isteyen isimler arasında çözüm sürecinin kara kutusu olarak bilinen Adalet Bakanlığı Müşaviri Adnan Boynukara da yer alıyor. Parti kulislerinde Boynukara’nın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Dershanelerin dönüştürülmesinin mimarı olarak gösterilen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Akil İnsanlar heyetinden Erol Göka, Samsun İl Müftüsü Hayrettin Öztürk aday olacak bürokratlar arasında yer alıyor.

Partinin ağır topları

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, MKYK üyesi Mazhar Bağlı gibi partinin ağır toplarının adaylıklarına kesin gözüyle bakılıyor.

Beklenen isimler listede

AK Parti’nin listesinde bu kez farklı bir sürpriz bekleniyor. AK Parti toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir sistemle seçimlere girecek. Özellikle toplumun TBMM’de tüm kesimlerinin temsilinin sağlanması için gayrimüslim aday için düğmeye bastı. Bunun için 2 ismin belirlendiği kulislerde konuşuluyor. Davutoğlu’nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan’ın milletvekilliği adaylığına kesin gözüyle bakılırken, diğer ismin kim olacağı henüz netlik kazanmadı.

CHP’de il yöneticileri

CHP’de ise milletvekilliği adaylığı için ön seçimli bir sistem bulunuyor. Şu ana kadar CHP teşkilatlarından İstanbul, İzmir başta olmak üzere Tokat, Bursa, Ordu, Yozgat, Bingöl, Erzurum gibi birçok şehirde il başkanları adaylık için istifa ederek milletvekilliği yarışına girmeyi hedefliyor. Eski Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar’ın da CHP’den aday olmak istediği belirtiliyor.