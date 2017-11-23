700 bin Suriyeli'nin soğukla mücadelesi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),(DHA)- SURİYE\'deki iç savaş nedeniyle yaşadıkları şehirlerdeki evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere yerleşen, çoğunluğu çocuk ve kadın ve yaşlıların bulunduğu yaklaşık 700 bin sivil, ağır kış şartları ile mücadele ederek yaşama tutunmaya çalışıyor.

Ülkedeki iç savaş sırasında başta Halep olmak üzere Hama ve Humus kentlerindeki çatışma ortamından, hava saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın olan Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki İdlib kentine bağlı Atme, Kemmune ve Kaf kasabalarına yerleşen 700 bin Suriyeli ağır kış şartlarında yaşıyor.

ALT YAPI YOK

Alt yapı olmadığı için kurdukları derme çatma çadırlarda yağmurla beraber çamur deryasında yaşayan Suriyeli siviller kendilerine uzanacak yardım eli beklediklerini söyledi. Soğuk kış şartlarında, yağışların etkisinde kaldığı için kullanılamaz hale gelen çadırlarda aileleri ile yaşadığını söyleyen Müslüm Bakkaour, \"Savaş ve çatışmalardan kaçarak güvenli bölgeye geldik. Bulunduğumuz yer Türkiye sınırına yakın ve güvenli. Burada çatışmalardan uzakta yaşıyoruz. Ancak kış ve yağmurla beraber çadırlarımız kullanılamaz hale geldi, çocuklarımız da yeterli kıyafet ve beslenmeden yoksundur\" dedi.

Derme çatma çadırında yaşayan ve Hama kırsalından geldiğini anlatan Aişe El Mahmud, havaların soğuduğunu, üşümeye başladıklarını belirterek, çadırlarının yağmur ve rüzgara dayanmadığını, her şeye rağmen yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

YARDIM BEKLİYORLAR

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, ülkedeki iç savaş nedeniyle özellikle kamplarda yaşayan insanların açlık, soğuk ve yoklukla mücadele ettiklerini söyledi. Halkın perişan durumda olduğunu ifade eden Yemelek, \"Alt yapı ve üst yapının olmadığı bu kamplardaki insanlar olumsuz şartlarda yaşıyorlar. Ağır kış şartları nedeniyle ölümlerin yaşanmaması için bir an önce yardımların bu kamplara ulaştırılması için yardımlarınızı bekliyoruz\" dedi.



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