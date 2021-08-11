700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Kamuda çalışan 700 bin işçinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin saat 14.30'da TÜRK-İŞ'e giderek açıklama yapacak.

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Hükûmet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı gün içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin saat 14.30'da TÜRK-İŞ'e giderek açıklama yapacak.

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmiş ancak sendikalar bu teklifi geri çevirmişti

Ayrıntılar gelecek...