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Spor

700 bin Euro'luk Diagne tek başına Fenerbahçe'den fazla gol attı

Fenerbahçe'nin bu sezon ligde 12 golü bulunuyor

27 Kasım 2018 15:38

Kasımpaşa'nin forveti Mbaye Diagne, bu sezon attığı 14 gol ile bütün Fenerbahçeli futbolcuların bu sezon ligde kaydettiği toplam gol sayısını geride bıraktı. Fenerbahçe'nin bu sezon ligde 12 golü bulunuyor. 

Takvim'de yer alan habere göre Kasımpaşa'nın geçen sezon devre arasında Çin'den bedavaya aldığı Diagne'ye 700 bin Euro maaş ödüyor. Sadece 1 golü olan Slimani 4.5 milyon Euro, 3 gol atan Ayew ise 3.5 milyon Euro para kazanıyor.

Fenerbahçe geçtiğimiz 13 hafta içinde yaşadığı gol sorununa henüz bir çözüm üretemedi. Hafta başına bir golden daha düşük bir ortalama tutturan Sarı-Lacivertliler, kalesinde 17 gol gördü. Fenerbahçe geçen sezon ligin en golcü takımıydı.

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