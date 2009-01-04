70 yılın en ‘uyanık’ medyası

Merkez Bankası, piyasaya sürülen 200 TL üzerindeki imlâ hatasını 70 yıldır yapıldığını belirterek, ‘ikiyüz’ ibaresinin bitişik yazılmasının 1939’dan bu yana oluşan teamüllere uygun olduğunu açıkladı.



Türkiye piyasaya yeni sürülen TL’lerle birlikte yeni bir tartışmanın da içine sürüklendi. Medya, 200 TL’nin üzerindeki yazının imla hatası taşıdığını derhal yakaladı.



Aslında ‘iki yüz’ yazılması gerekirken ‘ikiyüz’ yazılmıştı. İlgili haberler, dilbilimcilerin görüşleriyle bezenerek, derhal gazetelerin sayfalarına tırmandı.



Aslında tespit doğruydu. Yazımda imla hatası vardı. Ancak medyanın yeni yakaladığı bu hata Merkez Bankası tarafından ilk kez 70 yıl önce yapılmıştı.



1939 yılının haziran ayında tedavüle çıkarılan ikinci emisyon grubu birinci tertip 500 TL’lik banknotun üzerindeki ifade yazılı ifade ‘Beşyüz Türk Lirası’ idi.



Üstelik bu ‘yazım hatası’ 1946, 1971 ve 1974’te piyasaya sürülen 500 TL’lik banknotlarla, 1992 yılında tedavüle giren 250 bin TL’lik banknotun da üzerinde yer aldı.



Söz konusu paralar da yıllarca vatandaşların ve tabii ki medya çalışanlarının cebinde dolaştı. Metal 500 TL’nin üzerinde de yer alan bu hata, Lozan Antlaşması’nın 75. yıldönümü nedeniyle basılan hatıra parada bitişik yazılmış ‘yetmişbeş yıl’ ifadesiyle de kendini gösterdi.



Merkez’in açıklaması



Medyada yer alan konuya ilişkin haberler, Türk Dil Kurumu eski Başkanı Prof. Bican Ercilasun’un “Banknottaki rakam bitişik olarak yanlış yazılmıştır. Ayrı yazılmalıydı” açıklamasıyla desteklendi.



Dünkü haberlerde görüşü bulunmayan Merkez Bankası ise bugün yaptığı açıklamada bu yazım hatasının 70 yıldır neden tekrarlandığını şu ifadelerle açıkladı:



“1 Ocak tarihinde dolaşıma çıkarılan 200 Türk Lirası’ndaki ‘’İKİYÜZ’’ ibaresinin bitişik yazılmış olması, para ile ilgili belgelerdeki ve kıymetli evraktaki sayıların yazım kuralına ve 1939 yılından bu yana oluşan teamüllere uygundur.



Örneğin, kıymetli evrak niteliğindeki banknotlarımızdan 15 Haziran 1939 tarihinde dolaşıma çıkarılan 2’nci Emisyon Grubu 500 Türk Lirası’ndaki ‘BEŞYÜZ’ ibaresi bitişik yazılıdır.



Aynı şekilde, 24 Nisan 1946 tarihinde dolaşıma çıkarılan 3’üncü Emisyon Grubu 500 Türk Lirası;nda yer alan ‘BEŞYÜZ’ ibaresi de bitişik yazılmıştır.



Dolayısıyla, 1 Ocak 2009 tarihinde dolaşıma çıkarılan 200 Türk Liras’ndaki ‘’İKİYÜZ’’ ibaresinin bitişik yazılmış olması para ile ilgili belgelerdeki ve kıymetli evraktaki sayıların yazım kuralına ve 1939 yılından bu yana oluşan teamüllere uygun bulunmaktadır.”



Böylece, Merkez Bankası’nın da kabul ettiği ancak teamüller gereği bir türlü vazgeçmediği hata böylece 70 yıl gibi ‘kısa bir süre’ içinde medya tarafından da tespit edilmiş oldu.

